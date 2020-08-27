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Судьба Белоруссии. Главное

Друг Легкоступовой раскрыл тайну ее вдовца 

Слово и Дело 1 час назад
Друг Легкоступовой раскрыл тайну ее вдовца
Фото: РИА Новости
Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов сыграли свадьбу и обвенчались в июле текущего года. Уже в середине августа певицы не стало. Смерть Легкоступовой, конечно, мало кого оставила равнодушным и породила множество слухов и догадок. Друзья артистки делятся секретами.
К примеру, Андрей Арбузов, некогда лично знакомый с Легкоступовой, рассказал Федеральному агентству новостей, что Фирсов так и не признался жене в том, что до брака с ней был уже дважды венчан. Валентина прекрасно знала о его прошлом, но в этот момент ее так и не посвятили.
Заслуженная артистка РФ умерла 14 августа в московской клинике, так и не выйдя из комы. Причиной смерти, по официальным данным, стала тяжелая травма головы, полученная Легкоступовой в ванной у себя дома. В то же время родные певицы и ее многочисленные друзья склонны думать, что к смерти может быть причастен последний муж.
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Шоу-бизнес , Андрей Арбузов , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , РИА ФАН
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