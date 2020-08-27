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За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова 

Мария Иванова 1 час назад
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Фото: ТАСС
Портал Kleo.ru рассказал, что на заседании суда по делу Михаила Ефремова была озвучена новая версия — о причастности к ДТП актера Сергея Гармаша.
По данным издания, во время суда прозвучало заявление, что за рулем в момент аварии был не Ефремов, а «очень похожий» на Гармаша человек.
Гармаш, а также актеры Иван Стебунов и Дарья Белоусова одними из первых оказались на месте ДТП. Адвокат Александр Добровинский рассказал «Комсомольской правде», что произошло это неслучайно: актеры, якобы недовольные новым худруком театра «Современник», ехали «устраивать революцию».

«Современник» находится в 15 минутах езды от места аварии. Видимо, поэтому артисты, живущие в разных точках Москвы, оказались в одно и то же время в одном и том же месте», — подчеркнул юрист.

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь.
Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить». Позже адвокат Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Актер подтвердил это в суде, заявив, что «ничего не помнит». Позже он добавил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили».
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Дарья Белоусова , Иван Стебунов , Клео.Ру , Комсомольская правда
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