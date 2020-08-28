«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»

«Не хочу из папы делать демона, но я насмотрелась. Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый. И опять начнется. Мне было десять, когда я маме сказала: "Мы должны убежать". Она ответила: "Как же семья? Что подумают люди?". Чтобы у меня не было ненависти к папе, она мне говорила: "Твой папа немножко заболел. Давай мы его попробуем вылечить". Я возразила, что больше не могу видеть, как она сидит с холодным мясом на лице каждое утро, скрывая синяки», — поделилась гимнастка в YouTube-шоу «Света вокруг света».
«У меня рука была, как во сне. Когда ты бежишь от монстра, а ноги тяжелеют. У меня рука была такая тяжелая, я эту булаву сломала. А мне ее только привезли из Японии, она дорого стоит, а мы живем в однокомнатной квартире. Мама вяжет по ночам, потом мы лук продаем на базаре, а еще она работает в библиотеке и читает лекции», — вспомнила пережитое Ляйсан.