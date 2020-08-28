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Судьба Белоруссии. Главное

Ляйсан Утяшева впервые рассказала о домашнем насилии 

Экспресс газета и ещё 9 6 минут назад
«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»
Фото: РИА Новости
Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева уже восемь лет счастлива в браке с Павлом Волей и воспитывает двоих детей. Звезда успевает не только заботиться о семье, но еще и много работает, а также поддерживает стройную фигуру в тонусе, оставаясь для многих примером для подражания.
Однако детство Утяшевой было не таким безоблачным, как кажется некоторым поклонникам. Ляйсан впервые рассказала о том, что в детстве пережила домашнее насилие со стороны своего отца.
Отец будущей чемпионки страдал от алкогольной зависимости и избивал не только жену, но и маленькую дочь.

«Не хочу из папы делать демона, но я насмотрелась. Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый. И опять начнется. Мне было десять, когда я маме сказала: "Мы должны убежать". Она ответила: "Как же семья? Что подумают люди?". Чтобы у меня не было ненависти к папе, она мне говорила: "Твой папа немножко заболел. Давай мы его попробуем вылечить". Я возразила, что больше не могу видеть, как она сидит с холодным мясом на лице каждое утро, скрывая синяки», — поделилась гимнастка в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Будучи подростком, Ляйсан даже пришлось защищать мать от побоев: гимнастка ударила отца гимнастической булавой.

«У меня рука была, как во сне. Когда ты бежишь от монстра, а ноги тяжелеют. У меня рука была такая тяжелая, я эту булаву сломала. А мне ее только привезли из Японии, она дорого стоит, а мы живем в однокомнатной квартире. Мама вяжет по ночам, потом мы лук продаем на базаре, а еще она работает в библиотеке и читает лекции», — вспомнила пережитое Ляйсан.

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Шоу-бизнес , Ляйсан Утяшева
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