«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева уже восемь лет счастлива в браке с Павлом Волей и воспитывает двоих детей. Звезда успевает не только заботиться о семье, но еще и много работает, а также поддерживает стройную фигуру в тонусе, оставаясь для многих примером для подражания.

Однако детство Утяшевой было не таким безоблачным, как кажется некоторым поклонникам. Ляйсан впервые рассказала о том, что в детстве пережила домашнее насилие со стороны своего отца.

Отец будущей чемпионки страдал от алкогольной зависимости и избивал не только жену, но и маленькую дочь.

«Не хочу из папы делать демона, но я насмотрелась. Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый. И опять начнется. Мне было десять, когда я маме сказала: "Мы должны убежать". Она ответила: "Как же семья? Что подумают люди?". Чтобы у меня не было ненависти к папе, она мне говорила: "Твой папа немножко заболел. Давай мы его попробуем вылечить". Я возразила, что больше не могу видеть, как она сидит с холодным мясом на лице каждое утро, скрывая синяки», — поделилась гимнастка в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Будучи подростком, Ляйсан даже пришлось защищать мать от побоев: гимнастка ударила отца гимнастической булавой.