«Сидела с мясом из морозилки каждое утро»

35-летняя известная гименастка Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью, в котором вспомнила о своем детстве, которое не было безоблачным.

Ляйсан Утяшева родилась в семье Альберта и Зульфии Утяшевых, историка и библиотекаря по профессии. По словам гимнастки, отношения у родителей были довольно сложными. В детстве Ляйсан на протяжении многих лет просила маму уйти от отца, который позволял себе поднимать руку на супругу. Однажды Утяшева не выбержала и решила защитить мать…

«Я не хочу делать из своего папы демона, но за десять лет я насмотрелась. Я все детство прожила в страхе от того, что опять придет нетрезвый папа, и снова начнется. Когда мне было десять, я сказала маме: "Мы должны убежать". Мама переживала о том, что подумают люди, и говорила, что любила отца.

Она сидела с холодным мясом из морозилки каждое утро, скрывала, а я все видела и слышала. Когда я подняла руку на собственного отца, защищая маму, это уже был перебор. У меня рука была, как во сне. Когда ты бежишь от монстра, а ноги тяжелеют. Рука у меня была такая тяжелая, что я сломала булаву, которую держала, а мне только ее из Японии привезли. Она дорого стоит, мы живем в однокомнатной квартире… Папа был святым человеком, когда работал учителем истории. Когда он занялся бизнесом, у него не получалось, это его поломало», — рассказала она в Youtube-шоу «Света вокруг света».

Напомним, что сейчас Ляйсан Утяшева счастлива в браке с шоуменом Павлом Волей. У супругов подрастают двое детей — семилетний Роберт и пятилетняя София.