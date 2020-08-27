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Галич задела Ивлееву словами о «ссаных гивах» 

Lenta.ru и ещё 2 46 минут назад
Галич задела Ивлееву словами о «ссаных гивах»
Фото: @galichida
Блогерша Ида Галич и ведущая Анастасия Ивлеева поспорили из-за слов Галич о «ссаных гивах», которые в том числе проводила и Ивлеева. Поводом для перепалки послужил пост Иды о рейтинге Forbes в Instagram.

«Мам, я попала в Forbes без ссаных гивов и розыгрыша пяти тысяч в комментариях», — отметила она.

По словам Галич, это «дюже хорошая новость», так как доказало, что не всегда количество подписчиков означает больше денег.
Эти слова задели Ивлееву и она высказалась в сторис. Блогерша ответила, что рада за Галич, но призвала ее остановиться. Ведущая пояснила, что проводит розыгрыши только на официальной странице, а все подарки доходят до победителей.
Галич отмечала, что Ивлеева два года назад сама была против раздачи призов, но теперь их проводит. Оппонентка же пояснила, что не поддерживает мошенников и обманщиков среди блогеров, которые через подобные действия набирают подписчиков, а призы так и не разыгрывают.
26 августа журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Галич замкнула тройку лидеров. Ивлеева — на шестом месте.
Гивами называются розыгрыши призов в Instagram. Они устроены таким образом, что спонсоры блогера собирают средства на приз, а сама интернет-знаменитость публикует правила, по которым определяется победитель.
Чаще всего требуется подписываться на аккаунты спонсоров и оставлять комментарии. Метод позволяет привлечь подписчиков, но считается не совсем чистым, так как люди стремятся получить приз, а не смотреть контент блогера.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Ида Галич , Forbes
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