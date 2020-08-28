Раскрыты требования учителя географии к Моргенштерну

Популярный рэпер Моргенштерн может оказаться в суде. Нет, это не съемки очередного клипа музыканта. Все более, чем серьезно. Учитель географии одной из московских школ Артем Васильевых уже подал иск в Тверской суд Москвы . Педагога возмутило одно из недавних интервью Алишера, где он назвал школы и все учебные заведения «домиками, откуда выходит раб». Компанию учителю составил музыкант Юрий Семеняк.

Как сообщает «Комсомольская правда», истцы не хотят наказывать Моргенштерна, а планируют лишь донести свою точку зрения. По их словам, Алишеру пора прекратить нести в массы всякую чушь и засорять головы молодежи. Ведь на финансово состоявшихся людей равняются и пытаются делать то же самое. Васильевых и Семеняк выступают именно против деструктивных высказываний рэпера, а не против его музыки. Кстати, географ рассказал, что с творчеством музыканта знаком лишь поверхностно.

Ответ из Тверского суда заявители пока не получали. Но очень надеются, что это разбирательство заставит Моргенштерна задуматься над своими действиями и словами.