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Стало известно, что учитель географии будет требовать от Моргенштерна в суде 

Teleprogramma.pro и ещё 17 2 часа назад
Раскрыты требования учителя географии к Моргенштерну
Фото: Соцсети
Популярный рэпер Моргенштерн может оказаться в суде. Нет, это не съемки очередного клипа музыканта. Все более, чем серьезно. Учитель географии одной из московских школ Артем Васильевых уже подал иск в Тверской суд Москвы. Педагога возмутило одно из недавних интервью Алишера, где он назвал школы и все учебные заведения «домиками, откуда выходит раб». Компанию учителю составил музыкант Юрий Семеняк.
Как сообщает «Комсомольская правда», истцы не хотят наказывать Моргенштерна, а планируют лишь донести свою точку зрения. По их словам, Алишеру пора прекратить нести в массы всякую чушь и засорять головы молодежи. Ведь на финансово состоявшихся людей равняются и пытаются делать то же самое. Васильевых и Семеняк выступают именно против деструктивных высказываний рэпера, а не против его музыки. Кстати, географ рассказал, что с творчеством музыканта знаком лишь поверхностно.
Ответ из Тверского суда заявители пока не получали. Но очень надеются, что это разбирательство заставит Моргенштерна задуматься над своими действиями и словами.
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Шоу-бизнес , Москва
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