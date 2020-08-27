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Дима Билан попал в больницу с воспалением легких 

РИА Новости 37 минут назад
Билан госпитализирован
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан вышел в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в соцсети.

"Повесил абсолютно безобидный пост, связанный с тем, что мы привыкли постоянно перемещаться, постоянно менять города, широты. Если возникает какая-то брешь, то ты ловишь себя на мысли, что это однообразие надоедает. И я посвятил этому пост, в котором рассказал, что выход есть всегда: можно ездить по Москве, снимать какие-то номера в гостиницы. Какие-то "мудрые" люди написали: "Ну, конечно, у тебя там квартира, дом". Хотя я ничего об этом не говорил. Самое главное, что никто не догадается, что на самом деле происходит в жизни артиста", — объясняет Билан.

В видео он говорит, что за веселым и красивым контентом многие пользователи понятия не имеют, что происходит в жизни артистов на самом деле: "из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо".

"Не COVID-19, слава богу!" — уверяет Билан.

По словам музыканта, который сейчас находится в больнице, он проверился на коронавирус несколько раз: сдал кровь, дважды мазки, а также сделал КТ. В итоге ему диагностировали обычное воспаление легких.

"В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой", — объясняет причину своего состояния певец.

Затем он снова резко обращается к зрителям и говорит, что в жизни артистов все не так просто, как кажется на первый взгляд: "Если кто-нибудь еще напишет: "Ой, как все легко достается в этой жизни", я все равно никому ничего не докажу, и пытаться этого делать не буду".
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Москва
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