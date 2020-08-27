«Вместо водки пилюли, но не импотент»

Тележурналист Дмитрий Дибров рассказал о последствиях перенесенного им в феврале микроинсульта. Шоумен был вынужден начать вести здоровый образ жизни и, в частности, отказаться от алкоголя.

Российский телеведущий Дмитрий Дибров стал героем ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в котором рассказал о своем состоянии после микроинсульта, случившегося с ним в феврале этого года.

«Кондратий меня хватил, ­— рассказал Дибров. — Вот если я раньше поднимал тост с рюмкой, в которой был алкоголь, то теперь эта рюмка наполнена пилюлями».

После случившегося телеведущий намерен больше внимания уделять своему здоровью и следовать рекомендациям врачей.

Однако, по его мнению, даже такие серьезные проблемы — не повод унывать. Журналист продолжает вести активную светскую жизнь, встречается с друзьями, много времени проводит с семьей. В период восстановления рядом с Дибровым неотлучно находилась молодая жена, любви и энергии которой хватило на заботу и о нем, и о троих маленьких сыновьях.

Говоря о своих браках, Дибров пошутил, что у него их было три с половиной. К слову, шоумен старше своей нынешней жены Полины на 29 лет и утверждает, что этот любовный союз получился настоящим, полным нежности и взаимопонимания.

Несмотря на то что Дибров счастлив в браке и верен супруге, он остается большим ценителем женской красоты. Отвечая на вопрос Кудрявцевой, обращает ли он внимание на других женщин, ведущий со смехом ответил: «конечно, обращаю!», заверив, что он «не импотент».

Так, Диброва можно было бы считать абсолютно счастливым человеком, однако его жизнь омрачается непростыми отношениями с ростовской родней. Шоумен старается говорить о них легко, однако от ведущей не укрылось то, что это тема для него болезненная.

Дибров был экстренно госпитализирован в феврале этого года во время премьеры картины Егора Кончаловского «На Луне» в кинотеатре «Октябрь».

Он потерял сознание, однако на место быстро прибыли медики и увезли его на «скорой» в Боткинскую больницу. По словам очевидцев инцидента, журналист находился в кинотеатре вместе с коллегой Леонидом Якубовичем , который смог оказать ему необходимую первую помощь и попросил людей вызвать «скорую».

«Интересно, что Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность», — говорил Дибров в одном из интервью.

Говоря о случившемся, Дибров заявил, что то, что с ним произошло было случайностью «без всякого диагноза, без всякой болезни, просто старость называется».

В ноябре прошлого года телеведущий отметил свое 60-летие. Его карьера на телевидении началась еще в 80-е годы. С 1987 года он был спецкорром Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения и сотрудничал с культовой передачей «Взгляд», работая над сюжетами музыкальной тематики.