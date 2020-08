«Вместо водки пилюли, но не импотент»

После случившегося телеведущий намерен больше внимания уделять своему здоровью и следовать рекомендациям врачей.

Однако, по его мнению, даже такие серьезные проблемы — не повод унывать. Журналист продолжает вести активную светскую жизнь, встречается с друзьями, много времени проводит с семьей. В период восстановления рядом с Дибровым неотлучно находилась молодая жена, любви и энергии которой хватило на заботу и о нем, и о троих маленьких сыновьях.

Говоря о своих браках, Дибров пошутил, что у него их было три с половиной. К слову, шоумен старше своей нынешней жены Полины на 29 лет и утверждает, что этот любовный союз получился настоящим, полным нежности и взаимопонимания.

Несмотря на то что Дибров счастлив в браке и верен супруге, он остается большим ценителем женской красоты. Отвечая на вопрос Кудрявцевой, обращает ли он внимание на других женщин, ведущий со смехом ответил: «конечно, обращаю!», заверив, что он «не импотент».

Так, Диброва можно было бы считать абсолютно счастливым человеком, однако его жизнь омрачается непростыми отношениями с ростовской родней. Шоумен старается говорить о них легко, однако от ведущей не укрылось то, что это тема для него болезненная.

«Интересно, что Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность», — говорил Дибров в одном из интервью.

Говоря о случившемся, Дибров заявил, что то, что с ним произошло было случайностью «без всякого диагноза, без всякой болезни, просто старость называется».

В ноябре прошлого года телеведущий отметил свое 60-летие. Его карьера на телевидении началась еще в 80-е годы. С 1987 года он был спецкорром Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения и сотрудничал с культовой передачей «Взгляд», работая над сюжетами музыкальной тематики.

После недолгого периода работы на ВГТРК Дибров в 1994 году вместе с Сергеем Лисовским основал телекомпанию «Свежий ветер» и создал программу «Доброе утро», в прямом эфире которой появлялись популярные отечественные музыканты. Он также вел авторскую программу «Антропология» на телеканале НТВ. В 1999 году Дибров стал вести телеигру «О счастливчик!» — адаптацию американского шоу «Who Wants to Be a Millionaire».