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Судьба Белоруссии. Главное

«У меня период глубочайшей депрессии»: Легкоступова перед смертью была на грани срыва 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Легкоступова перед смертью сравнила себя с крысой
Фото: globallookpress.com
Певица Валентина Легкоступова незадолго до смерти в одном из своих последних интервью признавалась, что сама себя в последнее время не узнает. По ее словам, она находилась в глубочайшем кризисе. Себя она сравнивала с крысой, которую загнали в угол, и которая не может выбраться из этого угла.

«Вы не в самое удачное время берете интервью. У меня период глубочайшей депрессии. Я пытаюсь сама с собой справиться — прогулками, самовнушением, музыкой».

Валентина Легкоступова Как отмечала исполнительница хита «Ягода-малина», она мечтала о домике на берегу Атлантического океана. При этом была уверена, что все самое интересное в ее жизни впереди. Она планировала, несмотря на творческий и личный кризис, кайфовать от жизни. При этом звезда страдала, что не может заниматься своей профессией в полную силу. Себя она относила к разряду «сбитых летчиков», но говорила, что все равно считает себя хорошей певицей, сообщает «Комсомольская правда». больше по теме Для мужа-яхтсмена Валентины Легкоступовой венчание с певицей стало третьим в жизниЮрий Фирсов никогда не афишировал перед женой данную информацию. Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. По основной версии, она упала в ванной и получила серьезную травму головы, которая и стала фатальной. По другой версии, ее мог избить муж яхтсмен Юрий Фирсов.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , Комсомольская правда
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