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«Температура жахнула»: Билан попал в больницу 

Павел Тиунов 29 минут назад
Билан попал в больницу
Фото: Instagram
Дима Билан вынужден был обратиться за помощью к медикам, поскольку за последнее время дал несколько концертов в больном состоянии. Певец во время прямого эфира в Instagram заявил, что ему надоело «лечиться на ногах», и обрушился с критикой на хейтеров, заявляющих, что артисту всё всегда «легко даётся». Запись обращения Билана к завистникам опубликовал Telegram-канал «Только никому».
Певец подчеркнул, что во время последних выступлений у него была слабость и ему было плохо. При этом, по словам Билана, ему приходится читать в соцсетях комментарии злопыхателей о своей «легкой жизни». Артист добавил, что никто из пользователей Сети не знает о его реальной жизни. Например, на момент прямого эфира звезда шоу-бизнеса находился в больнице.

«Как бы, я что ною? А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я больнице?» — отметил он.

Объясняя свою госпитализацию, Билан заявил, что недавно его «жахнула температура», поэтому он решил не продолжать «лечиться на ногах» и обратился к медикам. При этом певец констатировал, что больше не намерен терпеть комментарии завистников.

«Надоело! Если какая-нибудь еще скотина напишет: «О, как легко мне все достается в жизни». Да, повезло мне в отличие от некоторых! Повезло заниматься любимым делом», — сообщил артист.

Журналисты отмечают, что в больнице Билану был поставлен диагноз пневмония. Обязательные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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