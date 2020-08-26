Билан попал в больницу

Дима Билан вынужден был обратиться за помощью к медикам, поскольку за последнее время дал несколько концертов в больном состоянии. Певец во время прямого эфира в Instagram заявил, что ему надоело «лечиться на ногах», и обрушился с критикой на хейтеров, заявляющих, что артисту всё всегда «легко даётся». Запись обращения Билана к завистникам опубликовал Telegram-канал «Только никому».

Певец подчеркнул, что во время последних выступлений у него была слабость и ему было плохо. При этом, по словам Билана, ему приходится читать в соцсетях комментарии злопыхателей о своей «легкой жизни». Артист добавил, что никто из пользователей Сети не знает о его реальной жизни. Например, на момент прямого эфира звезда шоу-бизнеса находился в больнице.

«Как бы, я что ною? А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я больнице?» — отметил он.

Объясняя свою госпитализацию, Билан заявил, что недавно его «жахнула температура», поэтому он решил не продолжать «лечиться на ногах» и обратился к медикам. При этом певец констатировал, что больше не намерен терпеть комментарии завистников.

«Надоело! Если какая-нибудь еще скотина напишет: «О, как легко мне все достается в жизни». Да, повезло мне в отличие от некоторых! Повезло заниматься любимым делом», — сообщил артист.

Журналисты отмечают, что в больнице Билану был поставлен диагноз пневмония. Обязательные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.