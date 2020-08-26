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«Соски — смертельное оружие»: Муцениеце взорвала интернет 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
«Соски — смертельное оружие»: Муцениеце взорвала интернет
Фото: РИА Новости
Новая фотография актрисы Агаты Муцениеце разделила интернет-пользователей на два лагеря: одни восхитились ее красотой, другие осудили за «разврат». Снимок в купальнике актриса опубликовала в Instagram.

«Смотрим на твои заряженные груди… соски проооооосто… смертельное оружие… все сдохли..» — написала в комментариях к фото @milaboiarinova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Паша кусает локти», — заявила @dishaymanova&

«Где — то плачет один Павел Прилучный», — добавила @krisi_volkovaa

Некоторые комментаторы решили, что актриса увеличила грудь, и назвали фото слишком откровенным.

«Началось, соски наружу, агат давай не надо», — возмутилась @8anjela.

«это такое правило, всем разведёнкам раздеться надо?» — спросила @lucky13__l.

Как сообщал «Рамблер», в феврале Муцениеце рассказала о решении расстаться с Павлом Прилучным. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.
В апреле актриса опубликовала видео, в котором плача рассказала, что нетрезвый Прилучный ведет себя агрессивно и неадекватно.
Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце
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