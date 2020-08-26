Митя Фомин похвастался квартирой в Крыму

Певец и шоумен Митя Фомин купил квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Черного моря в севастопольском поселке Кача. По данным издания "СтарХит", стоимость квартир в этом ЖК доходит до 8 миллионов рублей.

По словам шоумена, апартаменты небольшие, но он планирует присоединить дополнительные площади. Квартира расположена на крыше ЖК в 10 метрах от моря, а в 15 минутах езды находится военный аэродром Бельбек.

"Крым мне нравился всегда, но купить полноценный дом здесь пока не представляется возможным, за ним нужен уход. Да и не вижу смысла, ведь тут ты никогда не сидишь на месте, все время путешествуешь и вдохновляешься. В то же время вопрос о том, чтобы иметь свой угол, где можно бросить сумку и переночевать, уже давно стоял особенно остро. Небольшую квартиру всегда можно оставить, за ней будут следить, а я буду знать, что она в целости и сохранности. Соседи у меня замечательные. А в свое отсутствие, возможно, буду очень выгодно это жилье сдавать", — прокомментировал Митя Фомин.

Певец добавил, что квартира пока находится "в ремонтном состоянии", ее нужно зонировать и обставить мебелью. В ближайшее время он собирается нанять для этого дизайнера.

Как сообщал РИА Новости Крым ранее, этим летом Митя Фомин отдыхал в Крыму и Севастополе. В центре города-героя он устроил фотосессию с местными бездомными и выложил ее в Instagram, отметив, что они оказались интеллигентными людьми.