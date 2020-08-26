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«Буду сдавать»: Митя Фомин купил квартиру в Севастополе 

РИА Новости Крым и ещё 6 2 часа назад
Митя Фомин похвастался квартирой в Крыму
Фото: РИА Новости
Певец и шоумен Митя Фомин купил квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Черного моря в севастопольском поселке Кача. По данным издания "СтарХит", стоимость квартир в этом ЖК доходит до 8 миллионов рублей.
По словам шоумена, апартаменты небольшие, но он планирует присоединить дополнительные площади. Квартира расположена на крыше ЖК в 10 метрах от моря, а в 15 минутах езды находится военный аэродром Бельбек.

"Крым мне нравился всегда, но купить полноценный дом здесь пока не представляется возможным, за ним нужен уход. Да и не вижу смысла, ведь тут ты никогда не сидишь на месте, все время путешествуешь и вдохновляешься. В то же время вопрос о том, чтобы иметь свой угол, где можно бросить сумку и переночевать, уже давно стоял особенно остро. Небольшую квартиру всегда можно оставить, за ней будут следить, а я буду знать, что она в целости и сохранности. Соседи у меня замечательные. А в свое отсутствие, возможно, буду очень выгодно это жилье сдавать", — прокомментировал Митя Фомин.

Певец добавил, что квартира пока находится "в ремонтном состоянии", ее нужно зонировать и обставить мебелью. В ближайшее время он собирается нанять для этого дизайнера.
Как сообщал РИА Новости Крым ранее, этим летом Митя Фомин отдыхал в Крыму и Севастополе. В центре города-героя он устроил фотосессию с местными бездомными и выложил ее в Instagram, отметив, что они оказались интеллигентными людьми.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Другое , Митя Фомин , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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