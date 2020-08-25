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Экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала пикантный снимок и заговорила о важности тактильных контактов 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Экс-солистка «ВИА Гра» опубликовала пикантный снимок
Фото: globallookpress.com
Экс-солистка «ВИА Гры», а ныне самостоятельная певица Татьяна Котова разместила в Instagram провокационное фото. 34-летняя красавица запечатлела себя в ванной комнате с накинутым на плечи белым халатом. При этом одежда открыла поклонникам артистки притягательный вид на грудь и плоский живот звезды.
Пикантный снимок Татьяна решила использовать, чтобы поговорить с подписчиками об отношениях. Поводом стало мнение некоего сексолога, услышанное недавно певицей, о том, что пары расходятся, когда перестают целоваться и обниматься.

«Кажется, похоже на правду, ведь если нет заботы, нежности и тактильного обмена энергией, значит из отношений уходит жизнь», — рассуждает Котова.

Поклонники артистки согласились с ее мнением. «Мне кажется, что в любых отношениях очень важно уделять этому внимание», «Я тоже считаю что поцелуи и объятия служат средством для укрепления отношений», «Тактильный контакт — это очень важно в отношениях. Без него просто невозможно, ведь мы перестаем чувствовать партнера и все больше и больше отдаляемся» — такие комментарии появились под снимком.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Котова
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