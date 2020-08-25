Мама Кудрявцевой экстренно госпитализирована в Крыму

У мамы Леры Кудрявцевой случился инсульт на отдыхе.
«Я наверное да и не только я надолго запомним этот год. 2020. Конечно мы здесь выкладываем в основном только Красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни конечно все по другому. Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась как ребёнок, что наконец то море и солнце ☀️. Собиралась на концерт к @lazarevsergey.. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как— то пришла в себя, есть план действий. Нас ждёт долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля люблю тебя сильно — сильно! ❤️❤️❤️Держись родная 🙏🏽 Мы рядом! Берегите родителей! И спасибо врачу Софье Александровне и вашей команде в Крымской областной больнице им. Семашко, что держите руку на пульсе», — написала телеведущая в блоге.