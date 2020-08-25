Эксперт озвучил сенсацию о смерти Легкоступовой

Стало известно, что скрывает муж покойной певицы о ее роковом падении в ванной.

Трагедия, случившаяся с Валентиной Легкоступовой, никого не оставляет равнодушным. Певица ушла из жизни в самом расцвете сил — в 54 года. По официальной версии, звезда скончалась из-за осложнений, полученных во время падения в ванной. Врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и член Европейской ассоциации психиатров Сергей Федоровский проанализировал поведение мужа Легкоступовой Юрия Фирсова . И пришел к выводу: мужчина многого недоговаривает.

— На шоу Андрея Малахова у него поинтересовались, находилась ли Валентина в момент падения в состоянии алкогольного опьянения, — обосновывает свое мнение Сергей в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru. — Тот заявил: «Она пьяна не была. Поскользнулась, потому что ванная была мокрая».

В этот момент отчетливо видно, что Фирсов исказил информацию. Судя по его мимике, певица действительно находилась в момент падения в ванной. Однако пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

При этом вербальные (речевые) и невербальные характеристики поведения Фирсова при описании деталей и восприятия травм, полученных Легкоступовой, указывают на искренность изложенной информации.

Можно сделать вывод, что Фирсов и Легкоступова находились в состоянии (сам Фирсов — в состоянии значительного) алкогольного опьянения длительное время, — уверен наш эксперт.

— Но при этом они не применяли по отношению друг к другу каких-либо форм физического воздействия, агрессии и насилия.

Травму Легкоступова получила, самостоятельно упав в ванной. Но из-за сильного алкогольного опьянения оба они не смогли адекватно оценить серьёзность последствий. Из-за этого пострадавшей не оказали первую медицинскую помощь.

Фирсов искренне раскаивается, переживая чувство вины и стыда, — продолжает Федоровский. — Но вместе с тем чувства острой утраты (горя) он не испытывает. По отношению к детям певицы Фирсов испытывает достаточно сильную неприязнь и вражду. Учитывая особенности его личности, а также межличностные конфликты с родственниками Валентины, можно предположить, что он, вероятнее всего, в дальнейшем предпримет шаги к участию в судебных процессах по разделу движимого и недвижимого имущества Легкоступовой.