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Шнуров посвятил стихотворение Навальному 

Lenta.ru 1 час назад
Шнуров посвятил стихотворение Навальному
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение оппозиционеру Алексею Навальному, прокомментировав информацию из клиники «Шарите» о его возможном отравлении. Произведение артиста опубликовано в Instagram.
Музыкант, ранее утверждавший, что Навальный снимает разоблачающие антикоррупционные фильмы про тех, кто не дал ему денег, признался, что теперь поддерживает оппозиционера.
Надоели выкрутасы энти. Туповат, но я учусь азам. Я к Навальному был, да, индифферентен. А теперь, пожалуй, точно за.
Шнуров добавил, что из-за произошедшего у него появилось желание перечислить деньги в основанный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).
Он чихвостил на руку нечистых, А таких, тут это — пруд пруди. Методы ж «товарищей чекистов»…Медичи завидуют поди, Смерть повсюду в виде яда сея. И невольно тянется рука, После отравленья АлексеяПеречислить деньги в ФБК.
Врачи немецкой клиники «Шарите» назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Врачи пока не установили, какое именно вещество обнаружено в организме пациента, но предварительно известно, что оно относится к группе ингибиторов холинэстеразы, это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях. Евросоюз потребовал от России незамедлительного расследования случившееся с оппозиционером.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».
13 марта Шнуров написал матерное стихотворение про оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот снимает разоблачающие антикоррупционные фильмы про тех, кто не дал ему денег.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алексей Навальный , Сергей Шнуров , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией
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