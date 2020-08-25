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Судьба Белоруссии. Главное

ЧП в семье Димы Билана: родная сестра чудом не утонула в воде 

ИД «Собеседник» и ещё 3 1 час назад
С сестрой Билана произошло ЧП
Фото: Личный архив
Анна едва не захлебнулась, запутавшись в собственном платье с длинным шлейфом.
Родная сестра Димы Билана Анна решила пойти по стопам брата. Сейчас девушка активно покоряет шоу-бизнес. Анна Белан взяла себе звучный псевдоним Otana. Она записывает новые песни, на одну из которых — Утопия — на днях был снят клип.
Съемки едва не закончились трагедией: Otana чудом спасли. О произошедшем Анна рассказала Sobesednik.ru.

— Cъемки были очень сложные, особенно под водой, — делится с нами Анна. — На мне было тяжелое платье со стразами и длинным шлейфом. Приходилось каждый дубль с прыжка падать в воду, на глубине задерживать дыхание, а потом резко выныривать.

В один из таких заплывов я запуталась в собственном платье и стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично.
Платье оказалось настолько громоздким, что под его тяжестью Анна стала тонуть. Съемочная группа не сразу поняла, что произошло. Только через некоторое время один из ассистентов режиссера кинулся в воду, чтобы спасти певицу.

— Он, правда, утопил и мой телефон, лежавший у него в кармане, который я отдала на сохранность во время съемки! Когда меня достали из воды, я плохо понимала, что происходит. В голове все кружилось и темнело, пока меня приводили в чувства. Настоящая утопия, так сказать (смеется. — Прим. Sobesednik.ru). Но ничего, впереди столько всего интересного меня ждет! — с оптимизмом смотрит в будущее сестра Димы Билана.

Первый клип Анны обещает стать настоящей сенсацией. В нем взята за основу история с компьютерной игрой, где виртуальная реальность пересекается с настоящей жизнью. В клипе появится и несколько известных личностей.

— Главные роли в клипе исполнят Яна Джанян и Катя Васильева, — рассказывает Анна. — У каждой из них уже есть достижения. Они известны публике своим участием в съемках других клипов и фильмов. Яна — блогер и телеведущая рубрики «Модный Хэштег#» на канале Musicbox, а Катя известна своими вайнами с миллионами просмотров.

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Шоу-бизнес , Другое , Дима Билан , ИД "Собеседник"
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