Алибасов объяснился за поездку в Чечню во время войны 

Причиной поездки стала просьба советского танцора Махмуда Асанбаева, рассказал продюсер в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Алибасов отметил, что очень тесно дружил с Асанбаевым.
«Он предложил поехать в Чечню, когда там шла война. Я ему говорю: «Махмудик, мы поедем, но при одном условии — ты будешь рядом с нами. Потому что когда на нас нападут, мы не отобьемся. А ты выйдешь в своей папахе, обратишься к великому чеченскому народу, и они тут же разбегутся»», — вспомнил продюсер.
Участники группы «На-На» выступили в Грозном перед российскими солдатами во время Первой чеченской войны, которая продлилась с декабря 1994-го по август 1996 года Конфликт развернулся между войсками России и непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия с целью взятия под контроль территории Чечни.
Подробнее о выступлении «На-На» на руинах Грозного (видеоролик с таймкодом).