Алибасов объяснился за поездку в Чечню во время войны 

«Он предложил поехать в Чечню, когда там шла война. Я ему говорю: «Махмудик, мы поедем, но при одном условии — ты будешь рядом с нами. Потому что когда на нас нападут, мы не отобьемся. А ты выйдешь в своей папахе, обратишься к великому чеченскому народу, и они тут же разбегутся»», — вспомнил продюсер.