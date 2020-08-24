Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Собчак назвала мемом Лукашенко с автоматом и в бронежилете 

News.ru и ещё 1 59 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак назвала мемом президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете в автоматом без магазина с патронами.

Лукашенко без обоймы — должно стать мемом я считаю! Пожалуйста, не говорите, что этот экипированный парень рядом — Лукашенко младший. Коля в каске, этот с пустым автоматом и пустой дворец, где народа нет, — привели слова телеведущей на портале URA.ru.

Она добавила, что на видеозаписи, которую опубликовал белорусский Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер выходит из вертолёта и спрашивает: «там уже никого нет?».
Увидев запись приземления главы Беларуси во Дворце Независимости, Собчак предположила, что сотрудники пресс-службы президента «прогуливали пары по кризисному пиару». По другой версии знаменитости, пиарщики пула Лукашенко тоже поддерживают хэштег «Жыве Беларусь», — отмечают на портале.
Как писал NEWS.ru ранее, в Белоруссии 23 августа 2020 года прошли очередные акции протеста. СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих. Отмечается, что, проведя несколько часов на площади Независимости, часть протестующих направились к стеле «Минск — город-герой», а часть в сторону Дворца Независимости. Когда протестующие двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии, на территорию Дворца подлетел вертолёт. Из вертолёта вышел президент Белоруссии Александр Лукашенко в бронежилете, одетый во всё чёрное, в его руках был автомат. Уточняется, что оружие было без магазина с патронами.
News.ru: последние новости
Микки Рурк выбрал себе место на украинском кладбище Микки Рурк выбрал себе место на украинском кладбище Юрий Лоза побывал в Крыму и описал «реальное положение дел» на полуострове Юрий Лоза побывал в Крыму и описал «реальное положение дел» на полуострове Супруг Легкоступовой: я потратил все свои деньги на пластику Вали Супруг Легкоступовой: я потратил все свои деньги на пластику Вали
Комментарии 18
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Александр Лукашенко , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожилая москвичка умерла в туалете из-за гвоздя
Пожилая москвичка умерла в туалете из-за гвоздя
«Это геноцид»: Лукашенко свергнут самолетами НАТО
«Это геноцид»: Лукашенко свергнут самолетами НАТО
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение