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Супруг Наташи Королевой «засветился» перед публикой 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
Супруг Наташи Королевой «засветился» перед публикой
Фото: РИА Новости
Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) часто выставляет в соцсетях свои откровенные фотографии.
Вот и сейчас он выложил в инстаграме снимок в обтягивающих тело маленьких плавках, демонстрируя себя в полный рост.
Изюминка фотографии в том, что над головой Тарзана — плоская настенная лампа, которая создает видимость светящегося нимба.
Шоумен подзадорил подписчиков, предложив им вспомнить продолжение стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

«Светить всегда, светить везде, светить, — и никаких гвоздей, … кто помнит продолжение?» — спросил он у фолловеров.

Знатоков творчества Владимира Маяковского нашлось немало, но все же основные комментарии в микроблоге — это комплименты самому Тарзану. Некоторые даже в стихах.

«Отличный рельеф, Серый!», «Красив как Бог ты был всегда! Сейчас и в юные года!», «Очень эффектно! Хоть и замужем, но любуюсь мужчинами с красивым телосложением! Когда девушки выставляют попы, это считается нормой, так что пусть наши толстопузики берут пример с Сергея!»

Как ранее писал «Рамблер», Глушко оказался в центре скандала, после того как заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров».
Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег».
Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс, многие раскритиковали мужа Королевой.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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