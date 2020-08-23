Супруг Наташи Королевой «засветился» перед публикой 

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) часто выставляет в соцсетях свои откровенные фотографии.

Вот и сейчас он выложил в инстаграме снимок в обтягивающих тело маленьких плавках, демонстрируя себя в полный рост.

Изюминка фотографии в том, что над головой Тарзана — плоская настенная лампа, которая создает видимость светящегося нимба.

Шоумен подзадорил подписчиков, предложив им вспомнить продолжение стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

«Светить всегда, светить везде, светить, — и никаких гвоздей, … кто помнит продолжение?» — спросил он у фолловеров.

Знатоков творчества Владимира Маяковского нашлось немало, но все же основные комментарии в микроблоге — это комплименты самому Тарзану. Некоторые даже в стихах.

«Отличный рельеф, Серый!», «Красив как Бог ты был всегда! Сейчас и в юные года!», «Очень эффектно! Хоть и замужем, но любуюсь мужчинами с красивым телосложением! Когда девушки выставляют попы, это считается нормой, так что пусть наши толстопузики берут пример с Сергея!»

Как ранее писал «Рамблер», Глушко оказался в центре скандала, после того как заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров».

Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег».