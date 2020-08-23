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Подруга Криштиану Роналду намекнула на предстоящую свадьбу 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Подруга Роналду намекнула на предстоящую свадьбу
Фото: Instagram
В инстаграмах игрока итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и его подруги испанской модели и танцовщицы Джорджины Родригес появились одинаковые фотографии.
Пара стоит, обнявшись.
Надпись на странице спортсмена гласит:

"Моя любовь".

Родригес же в своем микроблоге написала большими буквами

«ДА».

Поклонники сделали вывод, что футболист, наконец-то, позвал свою возлюбленную и мать своей дочери Аланы Мартины под венец, и дружно поздравляют молодых.
Впрочем, в прошлом году информация о якобы тайной свадьбе Роналду и Родригес уже появлялась в СМИ.
Позднее, однако, друзья спортсмена опровергли эти слухи.
Как ранее писал «Рамблер», невеста и мать одного из детей Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, вот уже несколько лет усиленно работает над своей фигурой.
В своем блоге она делится видео с записью своих занятий спортом, демонстрирует результаты тренировок.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Джорджина Родригес , Криштиану Роналду
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