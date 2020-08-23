Подруга Роналду намекнула на предстоящую свадьбу

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В инстаграмах игрока итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и его подруги испанской модели и танцовщицы Джорджины Родригес появились одинаковые фотографии.

Пара стоит, обнявшись.

Надпись на странице спортсмена гласит:

"Моя любовь".

Родригес же в своем микроблоге написала большими буквами

«ДА».

Поклонники сделали вывод, что футболист, наконец-то, позвал свою возлюбленную и мать своей дочери Аланы Мартины под венец, и дружно поздравляют молодых.

Впрочем, в прошлом году информация о якобы тайной свадьбе Роналду и Родригес уже появлялась в СМИ.

Позднее, однако, друзья спортсмена опровергли эти слухи.

Как ранее писал «Рамблер», невеста и мать одного из детей Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес , вот уже несколько лет усиленно работает над своей фигурой.