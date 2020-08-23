Представитель Овсиенко объяснил ее «пропажу» 

Ранее в Сети стали активно распространяться слухи об «исчезновении» артистки. Поклонники Овсиенко забеспокоились, поскольку она два месяца не появлялась в интернете.

Представитель певицы заверил, что общался с Татьяной накануне. По его словам, длительное отсутствие объясняется просто: она была занята другими делами.

Однако в ближайшее время артистка представит фанатам «что-нибудь хорошее». Так, Овсиенко придет 27 августа на передачу к Максиму Галкину . Выпуск посвятят 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской

Ранее «Рамблер» сообщал , что Овсиенко рассказала, что собирается стать мамой.

Сейчас ей 53 года, поэтому речь идет об усыновлении. Недавно она побывала в одном из детских домов, где ей понравилась маленькая девочка.