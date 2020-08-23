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Представитель Овсиенко объяснил ее «пропажу» 

Майк Габриелян 1 час назад
Представитель Овсиенко объяснил ее «пропажу»
Фото: globallookpress.com
Стало известно, что произошло с Татьяной Овсиенко, исчезнувшей из соцсетей на два месяца. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-секретаря исполнительницы.
Ранее в Сети стали активно распространяться слухи об «исчезновении» артистки. Поклонники Овсиенко забеспокоились, поскольку она два месяца не появлялась в интернете.
Представитель певицы заверил, что общался с Татьяной накануне. По его словам, длительное отсутствие объясняется просто: она была занята другими делами.
Однако в ближайшее время артистка представит фанатам «что-нибудь хорошее». Так, Овсиенко придет 27 августа на передачу к Максиму Галкину. Выпуск посвятят 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Овсиенко рассказала, что собирается стать мамой.
Сейчас ей 53 года, поэтому речь идет об усыновлении. Недавно она побывала в одном из детских домов, где ей понравилась маленькая девочка.
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Шоу-бизнес , Лариса Рубальская , Татьяна Овсиенко , Максим Галкин
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