Раскрыта связь Собчак с мужем Тихановской

Во Всемирной паутине найдется все!
В соцсетях отыскалась фотография, на которой Ксения Собчак снята вместе с супругом Светланы Тихановской, конкурентки Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии.
Сергей Тихановский — известный белорусский оппозиционный блогер.
Собчак выложила архивный снимок в своем Телеграм-канале и рассказала, что на тот момент с Тихановским не была знакома — он просто подошел к ней и попросил разрешения сфотографироваться.
Тг-канал Собчак
«2016 год, Израиль, подошёл прохожий, попросил сфотографироваться — почему бы и нет. Поясняю для тех, кто там уже стал конспирологические теории выстраивать, будто бы я чуть ли не стою за всем происходящим в Беларуси. Но факт забавный, кто ж знал тогда», — пояснила Ксения.
И озвучила мысль: совместное фото с Собчак — к карьерным высотам!
«Будете подходить за фоткой, говорите о своих амбициях, и телефончик оставляйте!».
Как ранее писал «Рамблер», 38-летняя телеведущая призналась, что опасается «молодых и очень красивых актрис», окружающих ее супруга Константина Богомолова.