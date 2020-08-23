Раскрыта связь Собчак с мужем Тихановской

Во Всемирной паутине найдется все!

Собчак выложила архивный снимок в своем Телеграм-канале и рассказала, что на тот момент с Тихановским не была знакома — он просто подошел к ней и попросил разрешения сфотографироваться.

Тг-канал Собчак

«2016 год, Израиль, подошёл прохожий, попросил сфотографироваться — почему бы и нет. Поясняю для тех, кто там уже стал конспирологические теории выстраивать, будто бы я чуть ли не стою за всем происходящим в Беларуси. Но факт забавный, кто ж знал тогда», — пояснила Ксения.

И озвучила мысль: совместное фото с Собчак — к карьерным высотам!

«Будете подходить за фоткой, говорите о своих амбициях, и телефончик оставляйте!».