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Валерия рассказала, почему ей недостаточно 50 тыс. рублей в месяц 

Слово и Дело 56 минут назад
Экономический кризис из-за пандемии коронавируса ударил по всему человечеству. Но, по мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, артистам приходится еще сложней, и минимальных заработков ни на что не хватает.
Жена Пригожина певица Валерия в интервью для Newinform рассказала, почему ее муж считает, что артист не может существовать на минимальную зарплату.
Недавно проходил опрос, согласно которому большинство россиян ответили, что 30 тыс. рублей в месяц — это та минимальная сумма, на которую можно жить. Россиян поддержала гимнаста Ляйсан Утяшева, которая заявила, что готова прожить на 50 тысяч рублей.
Валерия объяснила, что этой суммы будет достаточно для нее, как для человека. Но артист на минимальную зарплату не сможет существовать.

«Смогу ли я на них жить, являясь певицей, остаться в профессии с таким доходом? Нет. Я — артист, а артист, — это предприниматель, он не получает зарплату, он ее платит, и грош цена мне, если я буду зарабатывать такие деньги, я не смогу содержать свой коллектив», — рассказала Валерия.

Несмотря на все жалобы Иосифа Пригожина по поводу проблем с деньгами, его продюсерский центр и музыкальный коллектив Валерии пережили коронакризис. Сама Валерия рассказывала, что они смогли сохранить полную зарплату для своих сотрудников.
Ранее певица Валерия рассказала, что может поводом для завершения ее профессиональной карьеры.
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Шоу-бизнес , Видео , Ляйсан Утяшева , Иосиф Пригожин , Валерия Пригожина
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