Бузову заподозрили в поклонении дьяволу 

Певица часто показывает на фотосессиях и концертах перевернутые треугольники, которые часто связывают с масонами, а также похожий на шестерку знак и букву L. Последнее, по мнению многих, считается символом дьявола, пишет Telegram-канал "Только никому…".

Подобные слухи — о связи Бузовой с миром черной магии — участились после ролика, на котором певица неправильно крестится перед началом концерта. По мнению автора канала, это не ошибка или незнание Бузовой религиозных правил, а знак поклонения сатане. В доказательство этих слов в Сети был опубликован фрагмент передачи "Форт Боярд" с участием Бузовой. На нем телеведущая из-за страха выполнять задание начинает быстро скрещивать руки несколько раз, говоря, что крестится таким образом. При этом певица тоже крестилась не по правилам православия и снова показала букву L, сообщает Oanews.

В Сети предполагают, что именно связь с черной магией помогла Ольге Бузовой так высоко подняться и оставаться популяной долгое время.