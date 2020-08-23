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Бузову заподозрили в поклонении дьяволу 

Слово и Дело 3 часа назад
Бузову заподозрили в поклонении дьяволу
Фото: ТАСС
Певица часто показывает на фотосессиях и концертах перевернутые треугольники, которые часто связывают с масонами, а также похожий на шестерку знак и букву L. Последнее, по мнению многих, считается символом дьявола, пишет Telegram-канал "Только никому…".
Подобные слухи — о связи Бузовой с миром черной магии — участились после ролика, на котором певица неправильно крестится перед началом концерта. По мнению автора канала, это не ошибка или незнание Бузовой религиозных правил, а знак поклонения сатане. В доказательство этих слов в Сети был опубликован фрагмент передачи "Форт Боярд" с участием Бузовой. На нем телеведущая из-за страха выполнять задание начинает быстро скрещивать руки несколько раз, говоря, что крестится таким образом. При этом певица тоже крестилась не по правилам православия и снова показала букву L, сообщает Oanews.
В Сети предполагают, что именно связь с черной магией помогла Ольге Бузовой так высоко подняться и оставаться популяной долгое время.
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