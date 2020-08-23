Алиса Фрейндлих:«Замуж, что ль, пойти?» 

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Для младшего поколения семьи, правнуков 85-летней Алисы Бруновны, спроектировали безопасную детскую площадку.

А для взрослых разбили «белый сад» и сделали летнюю веранду с креслом — качелью, — рассказывают 7 Дней.

Алиса Бруновна первым делом испробовала качели.

«Какая радость! Какое детство!» — она пришла в восторг.

Актрисе очень понравились перемены.

«Здесь было мокро, грязно и противно, а теперь все такое белое! Замуж что ль пойти?», — восхитилась Фрейндлих.

Как ранее писал «Рамблер», 2020 год стал юбилейным и для Алисы Фрейндлих.

Народная артистка СССР отметила свой 85-й день рождения в семейном кругу.

Легенда БДТ до сих пор играет на сцене и участвует в реализации новых проектов.