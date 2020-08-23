Алиса Фрейндлих:«Замуж, что ль, пойти?» 

Дизайнеры телешоу «На дачу!» обустроили участок в поселке Комарово под Санкт-Петербургом, где живет Алиса Фрейндлих.
Для младшего поколения семьи, правнуков 85-летней Алисы Бруновны, спроектировали безопасную детскую площадку.
А для взрослых разбили «белый сад» и сделали летнюю веранду с креслом — качелью, — рассказывают 7 Дней.
Алиса Бруновна первым делом испробовала качели.
«Какая радость! Какое детство!» — она пришла в восторг.
Актрисе очень понравились перемены.
«Здесь было мокро, грязно и противно, а теперь все такое белое! Замуж что ль пойти?», — восхитилась Фрейндлих.
Как ранее писал «Рамблер», 2020 год стал юбилейным и для Алисы Фрейндлих.
Народная артистка СССР отметила свой 85-й день рождения в семейном кругу.
Легенда БДТ до сих пор играет на сцене и участвует в реализации новых проектов.