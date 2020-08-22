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«Вика, вы забыли прикрыться?» В сети обсуждают грудь Дайнеко 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
«Забыли прикрыться?» В сети обсуждают грудь Дайнеко
Фото: РИА Новости
Виктория Дайнеко в соцсети продолжает общение с подписчиками.
На этот раз она выложила в инстаграме селфи в блестящем зеленом мини-платье с провокационном декольте.

«Всё-таки каре выглядит классно, жаль только это кайф на 2-3 месяца, а потом ждёшь когда же снова будет привычная длина», — написала Дайнеко.

И, хотя Виктория завела речь о прическе, ее стрижке фолловеры внимания не уделили. Их взгляды сконцентрировались на бюсте звезды.

«Никто на каре не смотрел», «Вика вы забыли прикрыться?», «Каре классное! А вот декольте ещё лучше», «Судя по комментам, людей больше интересует ваша грудь, а не само фото».

Как ранееписал «Рамблер», певица Виктория Дайнеко вернулась в Россию из США, где провела 4,5 месяца из-за пандемии коронавируса.
Дайнеко рассказала в Instagram, что давно пыталась улететь из США, но никак не могла попасть на вывозные рейсы, которые пользовались огромным спросом.
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Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко
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