Известного телеведущего пристыдили за шутку про «телок»

Андрей Норкин выбрал неудачную шутку для своей программы «Место встречи».
Анекдот про «телок» слушатели посчитали глупым и оскорбительным для женщин.
«У меня есть две новости: одна хорошая, другая не очень. С какой начать? — Давай с хорошей. — К нам едут две телки. — А какая не очень? — Честно говоря, обе не очень», — сказал тележурналист.
Пользователи сети сочли подобный юмор неуместным на федеральном телеканале.
Норкину посоветовали подбирать анекдоты, как и раньше — исключительно в рамках политической повестки.
«Не смешно. Политические рассказывайте», «Спасибки за анекдот, для тупых, как я радовалась, что наконец то догнала», — пишут фолловеры в инстаграме программы, где был опубликован ролик с записью передачи.
Как ранее писал «Рамблер», Андрей Норкин стал еще популярнее из-за грустного события. Он стал вдовцом.
Его супруга Юлия Норкина скончалась при загадочных, по мнению общественности, обстоятельствах.
Официальная версия в виде инфаркта россиян не устроила.