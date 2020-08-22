Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Не смешно». Шутку Норкина про «телок» сочли оскорбительной 

Ирина Лебедева 49 минут назад
Известного телеведущего пристыдили за шутку про «телок»
Фото: РИА Новости
Андрей Норкин выбрал неудачную шутку для своей программы «Место встречи».
Анекдот про «телок» слушатели посчитали глупым и оскорбительным для женщин.

«У меня есть две новости: одна хорошая, другая не очень. С какой начать? — Давай с хорошей. — К нам едут две телки. — А какая не очень? — Честно говоря, обе не очень», — сказал тележурналист.

Пользователи сети сочли подобный юмор неуместным на федеральном телеканале.
Норкину посоветовали подбирать анекдоты, как и раньше — исключительно в рамках политической повестки.

«Не смешно. Политические рассказывайте», «Спасибки за анекдот, для тупых, как я радовалась, что наконец то догнала», — пишут фолловеры в инстаграме программы, где был опубликован ролик с записью передачи.

Как ранее писал «Рамблер», Андрей Норкин стал еще популярнее из-за грустного события. Он стал вдовцом.
Его супруга Юлия Норкина скончалась при загадочных, по мнению общественности, обстоятельствах.
Официальная версия в виде инфаркта россиян не устроила.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Норкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Корчевников глохнет и учится читать по губам
Борис Корчевников глохнет и учится читать по губам
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
Видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
01:35
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
В мире Политика
Лукашенко приготовился к войне
00:15
Лукашенко приготовился к войне
Армия В мире
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
00:16
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение