Борис Корчевников глохнет и учится читать по губам 

У звезды программы «Судьба человека» серьезные проблемы со слухом.
Несколько лет назад у Бориса Корчевникова удалили опухоль головного мозга, к счастью, доброкачественную.
Однако пострадал слуховой нерв и, видимо, развились осложнения, — рассказывает Тeleprogramma.pro.
Одна из зрительниц, которая присутствовала при съемке программы, рассказала журналистам, что перед эфиром продюсеры просят «не обижаться» не ведущего, если тот что-то недослышит.
Тем не менее, диалог с гостями и зрителями в студии организован технически очень грамотно: Корчевникову на планшет подается текст с вопросами к собеседнику.
Если нужно спросить о чем-то дополнительно, редакторы подсказывают Борису. Да и сам он уже почти научился читать по губам.
И коллеги и руководство считают, что Корчевников прекрасно справляется с работой и речь о замене ведущего не идет.
А поклонники сочувствуют Борису и желают, чтобы эта проблема все же разрешилась наилучшим образом.
«И кто же снимет про самого Бориса Судьбу Человека. Он достоин! Здоровья, здоровья!»
Как ранее писал «Рамблер», в 2015 году Борис Корчевников признался, что перенес операцию по удалению опухоли.
Сейчас телеведущий проходит очередной курс лечения. О том, есть ли у него спутница жизни, Корчевников не говорит, но в 2019 году в эфире программы «Судьба человека» сказал, что потерял надежду на создание семьи.