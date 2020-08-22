Борис Корчевников глохнет и учится читать по губам 

У звезды программы «Судьба человека» серьезные проблемы со слухом.

Несколько лет назад у Бориса Корчевникова удалили опухоль головного мозга, к счастью, доброкачественную.

Однако пострадал слуховой нерв и, видимо, развились осложнения, — рассказывает Тeleprogramma.pro.

Одна из зрительниц, которая присутствовала при съемке программы, рассказала журналистам, что перед эфиром продюсеры просят «не обижаться» не ведущего, если тот что-то недослышит.

Тем не менее, диалог с гостями и зрителями в студии организован технически очень грамотно: Корчевникову на планшет подается текст с вопросами к собеседнику.

Если нужно спросить о чем-то дополнительно, редакторы подсказывают Борису. Да и сам он уже почти научился читать по губам.

И коллеги и руководство считают, что Корчевников прекрасно справляется с работой и речь о замене ведущего не идет.

А поклонники сочувствуют Борису и желают, чтобы эта проблема все же разрешилась наилучшим образом.

«И кто же снимет про самого Бориса Судьбу Человека. Он достоин! Здоровья, здоровья!»

Как ранее писал «Рамблер», в 2015 году Борис Корчевников признался, что перенес операцию по удалению опухоли.