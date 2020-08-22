«Загляденье!» Поклонники хвалят похудевшего Шуру 

Все новости на карте

Певца Александру Медведева (псевдоним — Шура) все привыкли видеть довольно-таки упитанным.

Но эпатажный исполнитель поразил фолловеров изменением внешнего вида, выложив в социальной сети свежую фотографию.

Александр стоит, приобняв березу. Нет даже намека на лишний вес!

Поклонники просто в восторге.

«Какой красивый! Стройный! Загляденье!», «Вы стройный теперь как береза», «В какой Вы замечательной форме. Просто красавец!»

Как ранее писал «Рамблер», ходят слухи, что 45-летний певец Шура решил раз и навсегда расстаться со своей холостяцкой жизнью.