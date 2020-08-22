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Белоруссия в огне. Главное

«Загляденье!» Поклонники хвалят похудевшего Шуру 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Певца Александру Медведева (псевдоним — Шура) все привыкли видеть довольно-таки упитанным.
Но эпатажный исполнитель поразил фолловеров изменением внешнего вида, выложив в социальной сети свежую фотографию.
Александр стоит, приобняв березу. Нет даже намека на лишний вес!
Поклонники просто в восторге.

«Какой красивый! Стройный! Загляденье!», «Вы стройный теперь как береза», «В какой Вы замечательной форме. Просто красавец!»

Как ранее писал «Рамблер», ходят слухи, что 45-летний певец Шура решил раз и навсегда расстаться со своей холостяцкой жизнью.
Исполнитель хитов «Холодная луна» и «Отшумели летние дожди» намекнул на будущую свадьбу.
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