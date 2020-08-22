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Участница «Своей игры» морила животных голодом 

Ирина Лебедева и ещё 2 41 минуту назад
Участница «Своей игры» попала в психбольницу
Фото: ВКонтакте
Анна Путятина в свое время работала инженером, участвовала в проекте «Своя игра» на телевидении и занималась спасением бездомных животных.
Но со временем из-за развившегося психического заболевания ее жизнь изменилась, — пишет Телеграм-канал Mash.
Очевидно, желание заботиться о братьях меньших переродилось в нездоровое собирательство, так называемый «энимал хординг».
Анна стала брать животных домой под видом передержки, за деньги. Собаки и кошки жили в захламленной квартире, без выгула и толком без еды.
Первыми забили тревогу волонтеры, пытаясь узнать о судьбе своих курируемых животных. Когда они попали в квартиру, то обнаружили там 13 истощенных собак, 12 кошек и кролика.
Теперь всем потребуется лечение — и Анне, и ее несчастным подопечным.
Как ранее писал «Рамблер», проблема бездомных животных остро стоит во всем мире, и особенно ярко это показала пандемия коронавируса.
Во время карантина улицы большинства городов опустели, и огромное количество братьев наших меньших, для которых эти города также являются домом (о чем люди, к сожалению, часто забывают), оказалось на грани вымирания.
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Шоу-бизнес , Другое
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