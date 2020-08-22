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«Температура 39, кашель, все дела»: внук Пугачевой подхватил коронавирус 

Ирина Лебедева и ещё 3 47 минут назад
Внук Пугачевой подхватил коронавирус
Фото: РИА Новости
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в инстаграме сообщил, что болел коронавирусом.
Он признался, что расслабился, решил, что эпидемия прошла — и как итог — на месяц выпал из жизни.
Более того, заболели все его друзья, с которыми Никита контактировал.
Музыкант подробно рассказал, как протекала болезнь. Она началась достаточно резко.

«Всю ночь меня знобило, на след день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела».

По результатам анализов у Никиты был обнаружен коронавирус. Началась пневмония, которую лечили антибиотиками. Пропало обоняние.
Сейчас внук Примадонны уже в строю, у него два отрицательных теста подряд, что свидетельствует о выздоровлении.
Тем не менее, он счел своим долгом предупредить своих подписчиков, чтобы он не расслаблялись — коронавирус никуда не делся и чрезвычайно заразен.
Как ранее писал «Рамблер», на фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился забавный кадр, на котором можно увидеть старшую дочь звезды певицу, актрису Кристину Орбакайте и ее старшего сына.
При этом Никита Пресняков перевоплотился на кадре в своего отца, опустив небольшую бородку и усики, а также примерив забавный парик.
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Шоу-бизнес , Другое , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Алла Пугачева
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