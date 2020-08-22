Внук Пугачевой подхватил коронавирус

Он признался, что расслабился, решил, что эпидемия прошла — и как итог — на месяц выпал из жизни.

Более того, заболели все его друзья, с которыми Никита контактировал.

Музыкант подробно рассказал, как протекала болезнь. Она началась достаточно резко.

«Всю ночь меня знобило, на след день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела».

По результатам анализов у Никиты был обнаружен коронавирус. Началась пневмония, которую лечили антибиотиками. Пропало обоняние.

Сейчас внук Примадонны уже в строю, у него два отрицательных теста подряд, что свидетельствует о выздоровлении.

Тем не менее, он счел своим долгом предупредить своих подписчиков, чтобы он не расслаблялись — коронавирус никуда не делся и чрезвычайно заразен.

Как ранее писал «Рамблер», на фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился забавный кадр, на котором можно увидеть старшую дочь звезды певицу, актрису Кристину Орбакайте и ее старшего сына.