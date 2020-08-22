«Театр абсурда»: Шукшина оценила ситуацию в мире

«А скажите мне, друзья дорогие, у меня одной ощущение, что мы живем в театре абсурда? Каждый день преподносит очередную театральную миниатюру с участием новых или уже хорошо известных персонажей. Но нелепая бессмысленность событий скрывает в себе «о-го-го» какой смысл!»