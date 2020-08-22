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«Театр абсурда с дешевым реквизитом»: Мария Шукшина намекнула на происходящее в ее семье 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
«Театр абсурда»: Шукшина оценила ситуацию в мире
Фото: globallookpress.com
Актриса Мария Шукшина в Instagram намекнула на события, которые происходят в ее семье. При этом она завуалировала свой пост и привела другие примеры событий, которые сегодня обсуждает вся страна и которые ей совершенно непонятны.

«А скажите мне, друзья дорогие, у меня одной ощущение, что мы живем в театре абсурда? Каждый день преподносит очередную театральную миниатюру с участием новых или уже хорошо известных персонажей. Но нелепая бессмысленность событий скрывает в себе «о-го-го» какой смысл!»

Далее Шукшина привела заголовки из СМИ, где говорится о происходящем в Белоруссии, о состоянии Алексея Навального. По ее словам, все это напоминает ей «театр абсурда с дешевым реквизитом». Она не понимает, как люди допустили, что жизнь стала дорогой, а все остальное дешевым и мелким. По ее словам, сейчас идут «дешевые разборки в судах», «дешевые разборки политиков». Сейчас, как она считает, как никогда актуальна фраза писателя Омара Хайяма: «Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос».
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#марияшукшина А скажите мне, друзья дорогие, у меня одной ощущение, что мы живем в театре абсурда? Каждый день преподносит очередную театральную миниатюру с участием новых или уже хорошо известных персонажей. Но нелепая бессмысленность событий скрывает в себе "огого" какой смысл! " Меркель сообщила об отказе Лукашенко говорить с ней", "Грета Тумберг встретилась с Ангелой Меркель", "Состояние впавшего в кому Навального сильно обеспокоило США", "В Германии планируют выслать самолёт за Навальным" и тд и тп. Читаешь заголовки новостей и понимаешь, что мало того, что театр абсурда, но еще и с дешевым реквизитом. Почему мы все допустили, что жизнь стала дорогой, а всё остальное — дешевым и мелким? Дешевые разборки политиков, дешевые разборки в судах, дешевые СМИ… обмельчали поступки, чувства, выросло только количество этажей и высота потолков… Выросло самомнение политиков до того, что их вмешательство в жизнь суверенных государств выглядит коммунальными разборками, где часть соседей плюет в твою кастрюлю на кухне, а другая часть трусливо поддакивает им… Почему сейчас так актуален Омар Хайям с фразой: «Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос»? Почему?.. #сми #дешевка #жизнь #вера #надежда #любовь #люди #мирвсем

Публикация от  Мария Шукшина (@shukshina_maria)

Несколько дней назад Бари Алибасов, выписавшийся из психиатрической клиники, объявил о том, что решил развестись с матерью Марии Шукшиной Лидией Федосеевой. Пожилая актриса, которой уже 81 год, находится в шоке от случившегося. Она хотела бы переговорить с мужем, который ранее переписал ее квартиру на своего помощника, и понять мотивы его поступков.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Общество , Мария Шукшина , Омар Хайям , Алексей Навальный , Лидия Федосеева , Бари Алибасов
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