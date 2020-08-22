Волочкова показала фото «предсвадебного» путешествия

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Недавно Анастасия Волочкова в инстаграме похвасталась: любимый мужчина вывозит ее отдыхать. Эдакое «предсвадебное путешествие».

Сначала место дислокации не называлось, но затем балерина обнародовала и страну ( Турция ) и отель.

«Как же я люблю море! И чистые пляжи! Нашла прекрасное место для отдыха. Чувствую себя, как говорит мой друг Никита Джигурда, "Богиней Волочковой", — написала Анастасия в микроблоге.

Светская львица выложила целую серию фотографий, в основном — в микро-купальниках.

Не обошлось и без фирменной фишки — шпагаты на снимках присутствуют в немалом количестве.

Есть и игривая эротика: Волочкова запечатлена с прижатыми к груди дыньками.

Словом, подписчики получили полный фотоотчет. Только таинственный поклонник так и не был предъявлен публике.

Как ранее писал «Рамблер», 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать фанатов подробностями личной жизни.

Все чаще артистка пытается продемонстрировать свое женское счастье на страницах микроблога, где она радостно хвастается роскошными букетами и ценными подарками.