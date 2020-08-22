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Волочкова показала фотографии «предсвадебного» путешествия 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Волочкова показала фото «предсвадебного» путешествия
Фото: РИА Новости
Недавно Анастасия Волочкова в инстаграме похвасталась: любимый мужчина вывозит ее отдыхать. Эдакое «предсвадебное путешествие».
Сначала место дислокации не называлось, но затем балерина обнародовала и страну (Турция) и отель.

«Как же я люблю море! И чистые пляжи! Нашла прекрасное место для отдыха. Чувствую себя, как говорит мой друг Никита Джигурда, "Богиней Волочковой", — написала Анастасия в микроблоге.

Светская львица выложила целую серию фотографий, в основном — в микро-купальниках.
Не обошлось и без фирменной фишки — шпагаты на снимках присутствуют в немалом количестве.
Есть и игривая эротика: Волочкова запечатлена с прижатыми к груди дыньками.
Словом, подписчики получили полный фотоотчет. Только таинственный поклонник так и не был предъявлен публике.
Как ранее писал «Рамблер», 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать фанатов подробностями личной жизни.
Все чаще артистка пытается продемонстрировать свое женское счастье на страницах микроблога, где она радостно хвастается роскошными букетами и ценными подарками.
Если верить артистке, то в ее жизни уже давно появился добрый и весьма щедрый мужчина.
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Шоу-бизнес , Другое , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова , Турция
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