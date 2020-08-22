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«Малыши. Хотите беляши?»: Рустам Солнцев поделился снимком юной Лопыревой «до пластики» 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Солнцев показал фото Лопыревой до пластики
Фото: globallookpress.com
Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил архивный снимок посла чемпионата мира 2018 года по футболу в России, «Мисс России-2003» года Виктории Лопыревой. Надо отметить, что на кадре звезда малоузнаваема. В те годы, когда сделана фотография, она была с лишним весом.

«Малыши. Хотите беляши? Доброго вечера».

В комментариях пользователи высказали свое мнение о модели и ее внешности того периода.
«Не, она красотка, даже до пластики. Ну немного в теле, ей идет, пампуша такая», «А могла бы буфетчицей работать», «Я видела Вику в тот период. Она была просто нереальная красотка даже со всей своей натюрель. Папа Вики вообще обычный чувак, работал наружником. Кстати, очень красивый был без пластики. На каком-то мероприятии в Ростове не могли понять, где Вика, а где ее мама. Так все смешалось».
Напомним, что Виктория Лопырева полтора года назад родила сына, которого назвала Марком-Лионелем. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Булатов. Пара проживает в Майами.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Виктория Лопырева
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