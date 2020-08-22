Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Бузова хочет эмигрировать из России из-за Навального и Беларуси 

Ura.Ru 29 минут назад
Бузова заявила об эмиграции из-за Навального
Фото: © URA.RU
Певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова заявила, что эмигрирует из России, если умрет блогер Алексей Навальный. Заявление теледивы в соцсети опубликовано с грубыми ошибками.
«Какой-то п…ц (кошмар) происходит в нашей стране! Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрет, я точно имигрирую!» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.) — пишет Бузова в Instagram-сторис. Блогеры быстро подхватили заявление Бузовой, отметив ее неграмотность.

«Когда перепутала эмиграцию с иммиграцией, ещё и Белоруссию оскорбила написав с ошибкой», — пишет пользователь hodor. «Не жди чьей-то смерти, проваливай сейчас. Только научись сначала правильно писать название Белоруссии и отличать эмиграцию и иммиграцию», — советует певице автор телеграмм-канала «Борода вещает».

После этих замечаний Бузова предпочла удалить снимок с заявлением из соцсети.
скрин сторис Instagram Ольги Бузовой
Ранее стало известно, что блогера Алексея Навального на самолете отправят в Германию утром 22 августа. Врачи заявили, что его состояние стабилизировалось, его готовят к транспортировке. Однако немецкие медики попросили отложить перелет, чтобы дать возможность отдохнуть пилотам воздушного судна.
Ura.Ru: последние новости
Слепаков в стихах обратился к Лукашенко. «Вы на вид совсем не сволочь» Слепаков в стихах обратился к Лукашенко. «Вы на вид совсем не сволочь» Фанатов Little Big разочаровал новый клип с Пухляшом Фанатов Little Big разочаровал новый клип с Пухляшом Врач назвал настоящий диагноз Ефремова. «Через сутки все восстанавливается» Врач назвал настоящий диагноз Ефремова. «Через сутки все восстанавливается»
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алексей Навальный , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продавцы дынь и арбузов крупно оштрафованы
Продавцы дынь и арбузов крупно оштрафованы
Гимнастка погибла во время соревнований в Москве
Гимнастка погибла во время соревнований в Москве
США признали отставание от России в ядерной сфере
США признали отставание от России в ядерной сфере
Дочь Легкоступовой дала клятву у ее гроба
Дочь Легкоступовой дала клятву у ее гроба
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть