Бузова заявила об эмиграции из-за Навального

«Какой-то п…ц (кошмар) происходит в нашей стране! Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрет, я точно имигрирую!» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.) — пишет Бузова в Instagram-сторис. Блогеры быстро подхватили заявление Бузовой, отметив ее неграмотность.

«Когда перепутала эмиграцию с иммиграцией, ещё и Белоруссию оскорбила написав с ошибкой», — пишет пользователь hodor. «Не жди чьей-то смерти, проваливай сейчас. Только научись сначала правильно писать название Белоруссии и отличать эмиграцию и иммиграцию», — советует певице автор телеграмм-канала «Борода вещает».

После этих замечаний Бузова предпочла удалить снимок с заявлением из соцсети.

скрин сторис Instagram Ольги Бузовой

Ранее стало известно, что блогера Алексея Навального на самолете отправят в Германию утром 22 августа. Врачи заявили, что его состояние стабилизировалось, его готовят к транспортировке. Однако немецкие медики попросили отложить перелет, чтобы дать возможность отдохнуть пилотам воздушного судна.