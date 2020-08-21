Опубликованы кадры еще одной аварии с Ефремовым 

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры еще одной аварии с участием Михаила Ефремова , произошедшей 22 октября 2019 года.

На фото автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова стоит на пешеходной мостовой на Малой Бронной улице. Сам актер стоит рядом и смотрит в телефон. Рядом стоит другой автомобиль, припаркованный на обочине. Мужчина возле него тоже смотрит в телефон.

По информации РЕН ТВ, машина актера столкнулась с другим автомобилем.

Телеканал отмечает, что о состоянии Михаила Ефремова в момент прошлогодней аварии данных нет, поскольку происшествие не попало в поле зрения правоохранительных органов

Предположительно, вопрос был улажен на месте.

После столкновения Ефремов отправился в ресторан неподалеку.

При этом телеграм-канал «112» утверждает , что актер был нетрезв в момент того ДТП. Об этом сообщила свидетельница аварии. По ее словам, она просто проезжала мимо и никак с актером не контактировала, при этом заметила, что он был пьян.

«Он просто стоял на тротуаре, я увидела, что он уже припарковался и был в нетрезвом состоянии», — заявила она.