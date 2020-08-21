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Опубликованы кадры еще одной аварии с Ефремовым 

Вероника Полынина 48 минут назад
Опубликованы кадры еще одной аварии с Ефремовым
Фото: кадр видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадрыеще одной аварии с участием Михаила Ефремова, произошедшей 22 октября 2019 года.
На фото автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова стоит на пешеходной мостовой на Малой Бронной улице. Сам актер стоит рядом и смотрит в телефон. Рядом стоит другой автомобиль, припаркованный на обочине. Мужчина возле него тоже смотрит в телефон.
По информации РЕН ТВ, машина актера столкнулась с другим автомобилем.
Телеканал отмечает, что о состоянии Михаила Ефремова в момент прошлогодней аварии данных нет, поскольку происшествие не попало в поле зрения правоохранительных органов.
Предположительно, вопрос был улажен на месте.
После столкновения Ефремов отправился в ресторан неподалеку.
При этом телеграм-канал «112» утверждает, что актер был нетрезв в момент того ДТП. Об этом сообщила свидетельница аварии. По ее словам, она просто проезжала мимо и никак с актером не контактировала, при этом заметила, что он был пьян.

«Он просто стоял на тротуаре, я увидела, что он уже припарковался и был в нетрезвом состоянии», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , РЕН ТВ
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