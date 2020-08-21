Зрителей разочаровала новая ведущая «Орла и решки» 

Выбор ведущих нового сезона «Орла и решки» на телеканале «Пятница» разочаровал фанатов.

Поклонники трэвел-шоу остались недовольны выбором соведущей Анастасии Ивлеевой . На эту роль выбрали Юлию Коваль — бывшую ведущую телеканала «Матч ТВ», работающую с Ивлеевой в ее проекте AGENTSHOW. Коваль уже вела предыдущий сезон «Орла и решки».

«Придется пропустить и этот сезон», «Только не Коваль», «Давайте создадим петицию, чтоб убрали Коваль?», «Желания смотреть вас уже нет, вы оказались такими же, как и наше правительство», «Прислушайтесь к народу, не хотим мы Коваль», — написали подписчики в Instagram телеканала «Пятница».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Ивлеева предложила своим подписчикам в Instagram оставить комментарий к посту в аккаунте телеканала «Пятница», чтобы вернуть ее в программу «Орел и решка». За день пост собрал почти 600 тысяч комментариев.

Во время голосования за ведущих нового сезона Ивлеева призвала свою аудиторию поддержать Юлю Коваль. Теперь зрители считают, что ведущие были выбраны заранее, а история с голосованием была придумана руководством «Пятницы» для всплеска активности в соцсетях канала.