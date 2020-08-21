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Зрителей разочаровала новая ведущая «Орла и решки» 

Вероника Полынина 1 час назад
Зрителей разочаровала новая ведущая «Орла и решки»
Фото: @koval_now
Выбор ведущих нового сезона «Орла и решки» на телеканале «Пятница» разочаровал фанатов.
Поклонники трэвел-шоу остались недовольны выбором соведущей Анастасии Ивлеевой. На эту роль выбрали Юлию Коваль — бывшую ведущую телеканала «Матч ТВ», работающую с Ивлеевой в ее проекте AGENTSHOW. Коваль уже вела предыдущий сезон «Орла и решки».

«Придется пропустить и этот сезон», «Только не Коваль», «Давайте создадим петицию, чтоб убрали Коваль?», «Желания смотреть вас уже нет, вы оказались такими же, как и наше правительство», «Прислушайтесь к народу, не хотим мы Коваль», — написали подписчики в Instagram телеканала «Пятница».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Ивлеева предложила своим подписчикам в Instagram оставить комментарий к посту в аккаунте телеканала «Пятница», чтобы вернуть ее в программу «Орел и решка». За день пост собрал почти 600 тысяч комментариев.
Во время голосования за ведущих нового сезона Ивлеева призвала свою аудиторию поддержать Юлю Коваль. Теперь зрители считают, что ведущие были выбраны заранее, а история с голосованием была придумана руководством «Пятницы» для всплеска активности в соцсетях канала.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
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