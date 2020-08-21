Чехова пристыдила хейтеров

Ведущая и актриса Анфиса Чехова обвинила пользователей Сети в стремлении раскритиковать чужую внешность. Пост появился на личной странице звезды в Instagram.

Чехова объяснила, что зачастую на самооценку человека сильно влияет мнение окружающих. Причем многие люди, в первую очередь, замечают недостатки, а не достоинства, поскольку общество навязало им определенные стандарты красоты.

Кроме того, с появлением социальных сетей сплетники стали чаще делиться критическими замечаниями.

— Стали строчить какую-нибудь «очень нужную» всем «объективную» критику на чьей-то странице, — возмутилась знаменитость.

Она подчеркнула, что подобные люди делятся тем, чем богаты, и выразила надежду, что ее собственные подписчики способны на искренние и добрые слова. Кроме того, Чехова предложила им сделать друг другу несколько комплиментов, чтобы зарядиться позитивом и сделать день незнакомого человека чуть лучше.

Поклонники оценили идею звезды и оставили множество приятных комментариев, отмечая красоту и обаяние тех, кто решил принять участие в добром флэшмобе.