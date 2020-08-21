Оставивший семью с детьми Жуков снова женился 

Певец Рома Жуков после скандального развода с женой, родившей ему семерых детей, женился во второй раз.
Как сообщают «Дни.ру», избранницей музыканта стала директор конкурса красоты «мисс Подмосковье» Ольга Илларионова. Пара познакомилась, когда Жуков еще был женат, хотя он сам уверяет, что начал встречаться с Ольгой только после развода.
Свадьба Жукова и Илларионовой состоялась 21 августа в Подмосковье. На торжестве присутствуют порядка 100 гостей, в том числе представители российского шоу-бизнеса.
«Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Сережу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать — отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова», — рассказал Рома Жуков.
Жених и невеста выбрали для церемонии классические наряды: Ольга — белое платье в пол с пышной юбкой и фатой, Рома — черный костюм с бабочкой.
«Рамблер» писал, что ранее Роман в течение 12 лет был женат на Елене Жуковой. Они вместе воспитывали шестерых детей. После развода Жукова стала участницей телевизионных шоу, на которых обвиняла бывшего мужа в алкоголизме и домашнем насилии.