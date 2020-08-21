Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Оставивший семью с детьми Жуков снова женился 

Вероника Полынина 1 час назад
Оставивший семью с детьми Жуков снова женился
Фото: Instagram
Певец Рома Жуков после скандального развода с женой, родившей ему семерых детей, женился во второй раз.
Как сообщают «Дни.ру», избранницей музыканта стала директор конкурса красоты «мисс Подмосковье» Ольга Илларионова. Пара познакомилась, когда Жуков еще был женат, хотя он сам уверяет, что начал встречаться с Ольгой только после развода.
Свадьба Жукова и Илларионовой состоялась 21 августа в Подмосковье. На торжестве присутствуют порядка 100 гостей, в том числе представители российского шоу-бизнеса.

«Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Сережу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать — отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова», — рассказал Рома Жуков.

Жених и невеста выбрали для церемонии классические наряды: Ольга — белое платье в пол с пышной юбкой и фатой, Рома — черный костюм с бабочкой.
«Рамблер» писал, что ранее Роман в течение 12 лет был женат на Елене Жуковой. Они вместе воспитывали шестерых детей. После развода Жукова стала участницей телевизионных шоу, на которых обвиняла бывшего мужа в алкоголизме и домашнем насилии.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Жукова , Маргарита Суханкина , Дана Борисова , Сергей Чумаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине
Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение