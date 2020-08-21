Оставивший семью с детьми Жуков снова женился 

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Певец Рома Жуков после скандального развода с женой, родившей ему семерых детей, женился во второй раз.

Как сообщают «Дни.ру» , избранницей музыканта стала директор конкурса красоты «мисс Подмосковье» Ольга Илларионова. Пара познакомилась, когда Жуков еще был женат, хотя он сам уверяет, что начал встречаться с Ольгой только после развода.

Свадьба Жукова и Илларионовой состоялась 21 августа в Подмосковье. На торжестве присутствуют порядка 100 гостей, в том числе представители российского шоу-бизнеса.

«Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Сережу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать — отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова», — рассказал Рома Жуков.

Жених и невеста выбрали для церемонии классические наряды: Ольга — белое платье в пол с пышной юбкой и фатой, Рома — черный костюм с бабочкой.