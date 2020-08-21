Раскрыты подробности содержания Легкоступовой в больнице 

Скончавшаяся от травмы головы 54-летняя певица Валентина Легкоступова последние дни жизни провела в больнице под ненастоящей фамилией, заявила изданию «Дни.ру» актриса Алена Кравец . Она подчеркнула, что родственники артистки не желали повышенного внимания прессы.

Кравец сделала заявление на прощании с Легкоступовой в траурном зале на Троекуровском кладбище. Она отметила, что в московской городской клинической больнице No 13 на Велозаводской улице певица лежала под вымышленными именем и фамилией, поскольку необходимо было оставить в тайне местонахождение артистки.

«Семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей», — пояснила Кравец.

Она также подчеркнула, что Легкоступова, которая прославилась исполнением хита «Ягода-малина», была для нее образцом женственности, стиля и вкуса.