Раскрыты подробности содержания Легкоступовой в больнице 

Скончавшаяся от травмы головы 54-летняя певица Валентина Легкоступова последние дни жизни провела в больнице под ненастоящей фамилией, заявила изданию «Дни.ру» актриса Алена Кравец. Она подчеркнула, что родственники артистки не желали повышенного внимания прессы.
Кравец сделала заявление на прощании с Легкоступовой в траурном зале на Троекуровском кладбище. Она отметила, что в московской городской клинической больнице No 13 на Велозаводской улице певица лежала под вымышленными именем и фамилией, поскольку необходимо было оставить в тайне местонахождение артистки.
«Семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей», — пояснила Кравец.
Она также подчеркнула, что Легкоступова, которая прославилась исполнением хита «Ягода-малина», была для нее образцом женственности, стиля и вкуса.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Причиной смерти певицы были названы осложнения в связи с полученной травмой головы. Правоохранители склоняются к версии, что артистка, будучи в нетрезвом состоянии, оступилась в ванной в собственной квартире, упала и сильно ударилась головой. Следователи также проверяют мужа артистки яхтсмена Юрия Фирсова на причастность к трагедии, поскольку мужчина несколько дней безвылазно распивал спиртное вместе с супругой, а на теле погибшей были обнаружены многочисленные синяки.