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Источник: Михаил Ефремов уже был обвиняемым по другому уголовному делу 

News.ru 17 минут назад
У Ефремова нашли еще одно уголовное дело
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Михаил Ефремов, ныне обвиняемый в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, ранее уже привлекался по уголовной статье. Это следует из документа, который NEWS.ru предоставил источник.
В копии постановления Тверского суда от 31 июля 1998 года говорится, что Ефремов обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК), «вызвавшее кратковременное расстройство здоровья». Что конкретно он совершил, не уточняется.
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Тогда дело было прекращено, об этом, если верить документу, Ефремов попросил сам «в связи с актом об амнистии». Суд согласился прекратить дело в том числе потому, что статья, по которой он обвинялся, не предусматривает наказание в виде лишения свободы.
На данный момент Михаил Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян. 5 августа Пресненский суд начал рассматривать дело по существу, актёр свою вину признавать не стал. На последнем заседании Ефремов заявил, что хочет поменять адвокатов, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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