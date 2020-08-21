У Ефремова нашли еще одно уголовное дело

Актёр Михаил Ефремов , ныне обвиняемый в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, ранее уже привлекался по уголовной статье. Это следует из документа, который NEWS.ru предоставил источник.

В копии постановления Тверского суда от 31 июля 1998 года говорится, что Ефремов обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК), «вызвавшее кратковременное расстройство здоровья». Что конкретно он совершил, не уточняется.

Тогда дело было прекращено, об этом, если верить документу, Ефремов попросил сам «в связи с актом об амнистии». Суд согласился прекратить дело в том числе потому, что статья, по которой он обвинялся, не предусматривает наказание в виде лишения свободы.