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«Били жестоко. Ногами. В лицо»: на сына Ксенофонтовой напали на улице 

Ирина Лебедева и ещё 6 24 минуты назад
Сына Ксенофонтовой жестоко избили
Фото: Instagram
Елена Ксенофонтова в инстаграме поделилась переживаниями.
Как оказалось, некоторое время назад сильно пострадал ее сын-подросток Тимофей.
Около 20 часов вечера на выходе из метро к нему прицепились двое нетрезвых взрослых мужчин.
Они сильно избили парня, разбили ему очки, хорошо еще, что нашелся неравнодушный прохожий, который отбил мальчишку и помог тому дойти до ближайшего торгового центра, где вызвали Скорую помощь.
Тимофея увезли в Филатовскую больницу, где врачи диагностировали у него двойной перелом носа, сотрясение мозга, множественные гематомы.
Заявление в полицию подано, хулиганов ищут.

«Почти две недели назад моего сына сильно избили. Просто так, не за что-то, а, видимо, развлечения ради. Двое взрослых (лет 30-35), нетрезвых… мужчин, на выходе из перехода заприметили подростка и решили… почему бы и нет… А то как-то скучновато… Били жестоко. Ногами. В лицо. В результате перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение, сломанные очки… Их ищут и, надеюсь, найдут», — написала актриса в микроблоге.

Ксенофонтова отметила, что очень хотела бы разыскать того молодого человека, который спас ее сына, чтобы лично поблагодарить.
Также она сказала спасибо врачам, медсестрам и всем людям, которые пришли на помощь.

«Искренне, от всей души, от всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы; всех врачей и медсестер лор отделения Филатовской больницы; моих родных и близких и просто неравнодушных людей!»

Как ранее писал «Рамблер», российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова одержала победу в суде над своим бывшим супругом, адвокатом Александром Рыжих.
Об этом звезда рассказала на своей личной странице в социальных сетях.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Александр Рыжих , Елена Ксенофонтова
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