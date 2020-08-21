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Семья Федосеевой-Шукшиной не понимает, зачем Алибасов подал на развод 

Газета.Ru 2 часа назад
Кто подкинул куклу вуду: как разводятся Шукшина и Алибасов
Фото: Газета.Ru
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина тяжело переживает известие о разводе с Бари Алибасовым и не верит в его причастность к интригам с недвижимостью. Внучка артистки Анна Шукшина рассказала «Газете.Ru», что не понимает цели продюсера, который сначала претендовал на квартиру жены, а затем подал заявление на расторжение брака.
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина тяжело переживает из-за того, что продюсер Бари Алибасов собирается с ней развестись. Согласно документам, он объяснил свое заявление на расторжение брака тем, что в семье Шукшиных творится «безобразие», и «неустранимыми противоречиями». По словам адвоката артистки Юлии Вербицкой-Линник, Федосеева-Шукшина находится в шоке, но ее физическому здоровью ничего не угрожает. Однако источник «Собеседника» в окружении знаменитости сообщил, что из-за переживаний у нее пропал аппетит.

«Совсем ничего не ест, переживает. От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и вниманием. Надеюсь, вместе они справятся», — поделился знакомый Федосеевой-Шукшиной.

Адвокат актрисы рассказала, что отношения между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым давно испортились и супруги могли не видеться по несколько месяцев.

«Чего боится Бари Алибасов и почему он прячется за спины своих адвокатов Сергея Жорина и Олега Сухова? — возмутилась Вербицкая-Линник. — Даже иск о расторжении брака подписан не Алибасовым, а его адвокатом Жориным. Скажу больше: Лидия Николаевна полагает, что ее муж находится в опасности. Его попросту скрывают от нее».

В беседе с «Газетой.Ru» внучка знаменитости Анна Шукшина призналась, что о голодовке слышит впервые. Она заявила, что не может понять действия Алибасова, который совсем недавно претендовал на квартиру артистки.

«Эта вся ситуация с разводом лично для меня остается совершенно непонятной, потому что все это началось с непонятных движения Бари Каримовича в отношении квартиры в Новой Москве в начале года. Потом он пропадает на несколько месяцев, и неизвестно, что с ним происходит — бабушка переживает, с квартирой тоже непонятно.

Сейчас он появляется, резко подает на развод. Какие цели и задачи у него, я тоже не понимаю, поэтому все это сейчас под большим знаком вопроса лично для меня и, я думаю, что для всех остальных также», — сказала внучка Федосеевой-Шукшиной.

На третий день после известия о разводе младшая дочь артистки Ольга Шукшина сообщила, что постоянно находится рядом с матерью и следит за ее состоянием.

«Главное, со здоровьем у мамы сейчас все хорошо, — поделилась она с «Собеседником». — Мы идем с мамочкой к свету. Она просыпается, прозревает. Мама прекрасно понимает, что для нее приоритетнее дети, внуки, правнуки, а не очередные интриги Бари Каримовича… Даже уже старшего Алибасова, а не его сына».

Дочь Федосеевой-Шукшиной призналась, что ее мать не может поверить в то, что главным интриганом является сын Алибасова, а не он сам.

«Опытный кукловод Бари подставляет своего сына, а сам он дескать здесь ни при чем, — уверена она. — Узнав о разводе, мама пришла к Бари, хотела диалога. Им есть что обсудить. Но наткнулась вновь на закрытую дверь, из-за которой выглянул Бари-младший и обвинил маму в том, что она якобы подкинула его папеньке куклу вуду. Какой вздор! Уж кому-кому, а Бари Бариевичу следует устраниться от этой ситуации, он здесь никто. Злословить в адрес нашей семьи он тем более не имеет ни малейшего права. Бари трусит и боится посмотреть маме в глаза».

По словам Ольги Шукшиной, вопрос по квартире, «которую отобрал Бари Каримович», будет решаться 25 августа в суде, а пока недвижимость находится под арестом.

«Так что мы еще на военном положении, откупоривать бутылки с шампанским рано, — подчеркнула дочь артистки. — Но надеюсь, что чуждые нашей семье люди совсем скоро катапультируются из наших пенат. Мама вскоре окончательно разберется в ситуации и уничтожит фото, где Алибасов вальяжно расселся в папином кресле. Этот снимок оскорбляет память моего отца».

Свадьба 81-летней Федосеевой-Шукшиной и 73-летнего Алибасова состоялась в 2018 году и стала неожиданностью как для общественности, так и для родственников артистки.
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Шоу-бизнес , Статьи , Олег Сухов , Лидия Федосеева-шукшина , Сергей Жорин , Ольга Шукшина , Газета.Ru
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