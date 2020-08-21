Ивлева раскрыла соведущую в «Орле и Решке»

Супруга Влада Топалова, блогер и ведущая Регина Тодоренко, объявила в Instagram, что воплотит в жизнь мечту фанатов и вернется в новый сезон телешоу "Орел и решка" вместе с Настей Ивлеевой.
После того, как стало известно о возвращении Ивлеевой к роли ведущей в знаменитой передаче, поклонники выдвигали различные версии о том, кто же станет ее напарником. Большинство подписчиков склонялись к тому, что пару ей составит Юля Коваль, также был вариант с Антоном Птушкиным. Однако все домыслы пользователей Сети не подтвердились, и каналу "Пятница!" удалось удивить зрителей.
"Дорогие мои друзья, по статистике 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в трэвел-проекте "Орел и решка". Ну что ж. Ваши мечты сбудутся совсем скоро", — сообщила Тодоренко в Instagram.
Ранее Ивлеева получила место в "Орле и решке" благодаря любви поклонников. Звезда в шутку заявила, что если пост в Instagram наберет 500 тысяч комментариев — она снимется в новом сезоне. За считанные часы на призыв блогера откликнулись более полумиллиона фанатов.