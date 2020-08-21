Ивлева раскрыла соведущую в «Орле и Решке»

"Дорогие мои друзья, по статистике 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в трэвел-проекте "Орел и решка". Ну что ж. Ваши мечты сбудутся совсем скоро", — сообщила Тодоренко в Instagram.