Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Звезда «Ласкового мая» умирает от рака 

Алиса Селезнёва и ещё 6 24 минуты назад
«Человек просто умирает»
Фото: газета.ру
По словам супруги бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико Елены, состояние ее мужа с каждым днем ухудшается и ему уже несколько раз откачивали жидкость из легких. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Андрей Разин сообщил, что солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико борется с раком легких.
Елена Прико рассказала, что ее муж стал жаловаться на проблемы со здоровьем в середине июля.

«Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало! Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в легких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже», — пояснила она.

Супруга бывшего солиста группы «Ласковый май» отметила, что после обследования врачи поставили диагноз — злокачественная опухоль, и сейчас проводится гистологическое исследование материалов.

«Саше уже четыре раза выкачивали жидкость из легких — и так каждые два дня. Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода», — пояснила Елена.

Она также отметила, что ждать результатов исследования нужно неделю, а состояние ее мужа стремительно ухудшается.

«Сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает…», — подчеркнула супруга артиста.

Комментарии 9
Шоу-бизнес , Другое , Андрей Разин , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Видео
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение