«Человек просто умирает»

По словам супруги бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико Елены, состояние ее мужа с каждым днем ухудшается и ему уже несколько раз откачивали жидкость из легких. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».

Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Андрей Разин сообщил, что солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико борется с раком легких.

Елена Прико рассказала, что ее муж стал жаловаться на проблемы со здоровьем в середине июля.

«Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало! Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в легких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже», — пояснила она.

Супруга бывшего солиста группы «Ласковый май» отметила, что после обследования врачи поставили диагноз — злокачественная опухоль, и сейчас проводится гистологическое исследование материалов.

«Саше уже четыре раза выкачивали жидкость из легких — и так каждые два дня. Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода», — пояснила Елена.

Она также отметила, что ждать результатов исследования нужно неделю, а состояние ее мужа стремительно ухудшается.