Сколько заработала Собчак в 2019 году 

Светская львица Ксения Собчак заработала за 2019 год более 185 миллионов рублей, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на декларацию ее супруга Константина Богомолова . При этом сам муж телеведущей довольствуется 19 миллионами рублей.

Согласно документу, в списке имущества Собчак указаны три земельных участка общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, коттедж в почти полтысячи квадратных метров, две квартиры в Москве и доля в квартире в Санкт-Петербурге. Также телеведущая является владелицей семи объектов коммерческой недвижимости и дорогостоящей иномарки Bentley Continental GT Speed.