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Сколько заработала Собчак в 2019 году 

Павел Тиунов и ещё 9 15 минут назад
Светская львица Ксения Собчак заработала за 2019 год более 185 миллионов рублей, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на декларацию ее супруга Константина Богомолова. При этом сам муж телеведущей довольствуется 19 миллионами рублей.
Согласно документу, в списке имущества Собчак указаны три земельных участка общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, коттедж в почти полтысячи квадратных метров, две квартиры в Москве и доля в квартире в Санкт-Петербурге. Также телеведущая является владелицей семи объектов коммерческой недвижимости и дорогостоящей иномарки Bentley Continental GT Speed.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, который прославился благодаря скандальному совету «поменьше питаться россиянам в кризис» задекларировал в качестве доходов за 2019 год всего 4 копейки. Журналисты полагают, что такой отчет связан с 169-миллионной задолженностью парламентария перед Россельхозбанком и Сбербанком.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Пожары , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Илья Гаффнер , Сбербанк России , Россельхозбанк
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