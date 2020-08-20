Киркоров высказался об обидах Легкоступовой на Пугачеву 

«Я слышал эти грязные слухи, что обвиняют Аллу Пугачеву. Что она там кого-то подсиживала, куда-то не пускала. Так вот хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика», — заявил Киркоров.