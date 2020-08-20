Киркоров высказался об обидах Легкоступовой на Пугачеву 

Филипп Киркоров назвал грязными слухами информацию о том, что Валентина Легкоступова винила Аллу Пугачеву в своем творческом забвении. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Я слышал эти грязные слухи, что обвиняют Аллу Пугачеву. Что она там кого-то подсиживала, куда-то не пускала. Так вот хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика», — заявил Киркоров.
Он отметил, что был дружен с Легкоступовой во времена «дерзкой молодости». Они близко общались и даже записали дуэт.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова умерла 14 августа от последствий черепно-мозговой травмы, полученной при невыясненных обстоятельствах. 11 августа 54-летняя исполнительница хита «Ягода малина» впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты выяснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих супругов в наркологическую клинику. В клинике состояние Легкоступовой резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу, где и обнаружили черепно-мозговую травму. Фирсов заявил, что его жена упала в ванной. Версия о падении проверяется, Юрий Фирсов был задержан по подозрению в избиении супруги.