«Режет ухо!»: итальянку взбесил русский язык 

Россиянка Елизавета Сытова, вышедшая замуж за итальянца, рассказала, что итальянцам неприятен русский язык. Своей историей она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
«Русский язык звучит очень неприятно и режет ухо!» — заявила Сытовой итальянская свекровь (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Свекровь также заявила, что русская речь напоминает ей о «ругающихся цыганах».
Сытова отметила, что в русском языке много согласных и часто встречаются их неблагозвучные сочетания, к примеру, в словах «драгоценная», «бродяги», «дряблость».
«Для уха романоговорящего однозначно звучит жестко. Но все-таки, это не повод так некрасиво говорить о другой культуре. Думаю, это не от большого ума», — отметила женщина.
Она подчеркнула, что благодаря своей выразительности и разнообразию русский стал одним из шести официальных языков ООН, а иностранные студенты специально учат его, чтобы в оригинале прочесть Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова и других писателей.
Как сообщал «Рамблер», ранее РИА Новости рассказало, что русский язык начал набирать популярность среди китайцев. Преподаватель русского Елена Кожевникова, работающая в сианьском вузе, рассказала, что китайские студенты выбирают русский не из-за красоты, а по политическим соображениям — из-за дружбы КНР и России.