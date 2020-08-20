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«Режет ухо!»: итальянку взбесил русский язык 

Мария Иванова 34 минуты назад
«Режет ухо!»: итальянку взбесил русский язык
Фото: Личный архив
Россиянка Елизавета Сытова, вышедшая замуж за итальянца, рассказала, что итальянцам неприятен русский язык. Своей историей она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

«Русский язык звучит очень неприятно и режет ухо!» — заявила Сытовой итальянская свекровь (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Свекровь также заявила, что русская речь напоминает ей о «ругающихся цыганах».
Сытова отметила, что в русском языке много согласных и часто встречаются их неблагозвучные сочетания, к примеру, в словах «драгоценная», «бродяги», «дряблость».

«Для уха романоговорящего однозначно звучит жестко. Но все-таки, это не повод так некрасиво говорить о другой культуре. Думаю, это не от большого ума», — отметила женщина.

Она подчеркнула, что благодаря своей выразительности и разнообразию русский стал одним из шести официальных языков ООН, а иностранные студенты специально учат его, чтобы в оригинале прочесть Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова и других писателей.
Как сообщал «Рамблер», ранее РИА Новости рассказало, что русский язык начал набирать популярность среди китайцев. Преподаватель русского Елена Кожевникова, работающая в сианьском вузе, рассказала, что китайские студенты выбирают русский не из-за красоты, а по политическим соображениям — из-за дружбы КНР и России.
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Шоу-бизнес , Федор Достоевский , Лев Толстой , Антон Чехов , ООН , РИА Новости
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