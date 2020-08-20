«Режет ухо!»: итальянку взбесил русский язык 

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Россиянка Елизавета Сытова, вышедшая замуж за итальянца, рассказала, что итальянцам неприятен русский язык. Своей историей она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

«Русский язык звучит очень неприятно и режет ухо!» — заявила Сытовой итальянская свекровь (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Свекровь также заявила, что русская речь напоминает ей о «ругающихся цыганах».

Сытова отметила, что в русском языке много согласных и часто встречаются их неблагозвучные сочетания, к примеру, в словах «драгоценная», «бродяги», «дряблость».

«Для уха романоговорящего однозначно звучит жестко. Но все-таки, это не повод так некрасиво говорить о другой культуре. Думаю, это не от большого ума», — отметила женщина.