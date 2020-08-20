Алибасов: «Меня спаивали два подонка»

Бари Алибасов и его сын рассказали в пресс-центре НСН, как Алибасова-старшего пытались споить.

В начале июня 2020 года Алибасова-старшего посещали бывший помощник Бари Алибасова-старшего Андрей Назаров и экс-солист группы Валерий Юрин , они его спаивали две недели, рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин в ходе пресс-конференции на тему: «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг.

Как добавил Бари Алибасов-младший, у его отца энцефалопатия — на фоне отравления «Кротом» алкоголь Алибасову старшему противопоказан, у него «отрубается память». По его словам, Алибасов-старший не помнит ничего за последние три месяца, а предыдущие полтора года жизни в его памяти перемешаны.

Как рассказал сам Алибасов старший, Назаров и Юрин приходили к нему неделю в 2-3 часа дня.

«Два подонка меня травили и спаивали, они приносили бочками водку, трое суток (Алибасов-младший его тут же поправил — 14 дней — НСН) мы пили. У меня вообще исчезло сознание», — сказал Алибасов.

По его словам, то, что они сделали с ним — «самая ужасная часть моей жизни».